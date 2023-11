Taylor Swift corre a los brazos de Travis Kelce y cambia letra de Karma en su honor en pleno concierto

En el reciente concierto que tuvo la cantante estadounidense Taylor Swift en Argentina vivió un romántico momento con el jugador de la NFL, Travis Kelce, con quien recientemente inició una relación sentimental.

La artista de 33 años fue captada mientras terminaba una de sus presentaciones en el país sudamericano, se aprecia como corre hasta los brazos de Travis, de 34 años, y luego se dan un apasionado beso.

Eso no fue todo, ya que durante el concierto, las "swifties" grabaron la reacción de Kelce al escuchar la canción Karma, a la que Swift le cambió la letra en su honor.

"Karma is the guy on the Chiefs", se escucha decir a Taylor.