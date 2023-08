Taylor Swift anuncia 1989 (Taylor’s Version) en su gira The Eras Tour en Los Ángeles

Taylor Swift cerró a lo grande la etapa estadounidense 2023 de su popular The Eras Tour en Los Ángeles, anunciando la cuarta edición del proyecto de regrabación de sus álbumes: “1989 (Taylor’s Version)”.

Luego de tocar en vivo algunas canciones de su “1989”, la superestrella del pop se acercó al centro del escenario con una guitarra acústica en la mano y le reveló la audiencia que había estado trabajando en algo grande.

“En lugar de contárselo, simplemente se lo mostraremos”, dijo a la multitud mientras una pantalla se iluminaba detrás con la leyenda: ”¡’1989 (Versión de Taylor)′ disponible el 27 de octubre!”, mientras la cantante vitoreaba.

El mes pasado, Swift lanzó su regrabación de “Speak Now” y poco después reclamó el récord de la mujer con más álbumes en el primer puesto de las listas de popularidad 1 en la historia. Los álbumes “Taylor’s Version” surgieron por la compra y posterior venta de su primer catálogo por parte del gerente musical Scooter Braun.

Además de dar algunas noticias, a lo largo de más de tres horas en el estadio SoFi, Swift ofreció a los fans una gran cantidad de canciones que abarcan toda su carrera, algo que fue menos una colección de grandes éxitos y más una celebración en vivo de una artista en un punto cumbre.

Parecía que el suelo temblaba con el sonido entusiasta de 70.000 fans que cantaban sus éxitos y lados b por igual. Swift se apoderó del estadio lleno de seguidores con vestidos que evocaban las diferentes etapas de Swift (rosa para su álbum “Lover” de 2019, cuero negro y piel de serpiente para “Reputation” de 2017, lentejuelas y faldas acampanadas para “1989” de 2014, etc.).

En un verano repleto de giras de superestrellas que celebran nuevos lanzamientos importantes, como la extraordinaria gira mundial Renaissance de Beyoncé y la gira de 56 fechas It Was All a Blur de Drake, Eras Tour de Swift se destaca con orgullo entre ellas.