Taylor Lautner responde a las críticas sobre su aspecto

Cuando en 2008 el actor estadounidense Taylor Lautner apareció en la saga de "Crepúsculo", se convirtió en uno de los ídolos juveniles del momento, no sólo por su carisma también por su impresionante físico, algo que los fans esperaban permaneciera sin cambios 15 años después, y se lo han hecho saber a través de comentarios en las redes sociales de la estrella, por lo cual el intérprete de Jacob decidió alzar la voz.

"Si esto fuera hace 10 años, hace cinco, tal vez incluso hace dos, tres años, realmente me habría molestado. Me habría hecho querer meterme en un hoyo y no salir", dijo el actor en un video publicado en su cuenta de Instagram. Esto lo hizo a raíz de los mensajes que encontró en sus redes, por ejemplo: "se ve como una mi...", "no envejeció bien", "parece una pasita", "parece tan mediocre", por mencionar algunos. Taylor dejó en claro que se siente satisfecho por cómo luce físicamente a los 31 años de edad, pero quería hacer conciencia de que esta clase de comentarios sí pueden hacer mucho daño emocionalmente.

"Si otorgas valor a lo que los demás opinan de ti, entonces sufrirás las consecuencias. Si pones tu valor en saber quién eres, qué es importante para ti y qué amas, ese tipo de cosas no te afectarán. No voy a mentir, no voy a decir que no me moleste, pero no me hace cuestionarme quién soy". Así que antes de terminar su mensaje, quien protagonizó en 2005 la película infantil "Las aventuras de Sharkboy" y "Lavagirl", hizo una petición a sus haters y fans: "Sean agradables los unos con los otros, no es tan difícil".

El actor nacido en Míchigan el 11 de febrero de 1992, no sólo ha realizado las cinco películas de la saga "Crepúsculo", también ha participado en filmes como "Valentine's Day" (2010), "Abduction" (2011), "Son como niños 2" (2013), "Tracers" (2015) y recientemente "Home Team" (2022). El año pasado contrajo matrimonio con la enfermera Taylor Dome, después de casi cuatro años de relación, curiosamente con su nombre de casada se llama igual que su esposo, por eso en sus redes sociales aparece como Tay Lautner.