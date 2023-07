Taxi impacta a familia que viajaba a bordo de su motocicleta en Saltillo

Una familia, entre ellos una menor de aproximadamente cinco años de edad, resultó lesionada la noche del viernes al sur de Saltillo, luego de que un taxista les quitara el derecho de paso cuando se encontraban a bordo de su motocicleta, por lo que fueron trasladados a un nosocomio.

Los hechos se registraron cuando los padres de familia en compañía de su pequeña viajaban a bordo de su motocicleta Italika sobre prolongación Otilio González con dirección al oriente, en la colonia Lomas de Zapalinamé, cuando al arribar a la altura de la calle 23, fueron embestidos por un auto de alquiler.

Los lesionados terminaron en el pavimento. (Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)

Según trascendió en el lugar, fue al quitarle el derecho de paso a la motocicleta cuando el taxi la impactó, ocasionando que la familia saliera proyectada contra el pavimento, por lo que quienes presenciaron el accidente de inmediato acudieron a auxiliarlos y posteriormente pidieron la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar se trasladaron oficiales de Tránsito de la Policía Municipal, quienes además de abanderar la zona, aseguraron al conductor del taxi, el cual es señalado como el probable responsable del accidente.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) valoraron a la familia. Mientras que el padre y la hija no resultaron con lesiones que pudieran poner en riesgo su vida, no fue necesario trasladarlos a un nosocomio, sin embargo la madre no corrió con la misma suerte, pues resultó con fractura en una de sus piernas.

Tanto el vehículo como la motocicleta fueron trasladados al corralón. (Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)

Una vez que el taxista se puso en contacto con su aseguradora, el personal se presentó en el lugar quien otorgó un pase médico para que la lesionada fuera trasladada a un hospital privado y recibir atención inmediata; además de intervenir por su cliente señalado como el probable responsable.

Tanto el vehículo como la motocicleta fueron trasladados al corralón, mismos que serán devueltos a sus propietarios una vez que se deslinden responsabilidades, además de llevar a cabo la reparación de daños así como el pago de multas correspondientes.