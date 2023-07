¿Tambalea el Team Infierno? Poncho de Nigris y Sergio Mayer protagonizan fuerte pelea

Sergio Mayer y Poncho de Nigris hicieron temblar al Team Infierno luego de protagonizar una fuerte pelea durante una de las tantas dinámicas que Wendy Guevara realiza junto a sus compañeros.

Luego de que Wendy y Emilio Osorio terminaran uno de sus conocidos programas, a Sergio Mayer se le veía molesto, y no fue hasta que Poncho de Nigris arguemtnara que alguien "se había enganchado", que "El Tata" explotó.

La molestia de Mayer habría venido después de que Poncho metiera su carrera como político a la conversación, esto después de que él propusiera donar la comida.

"Desde la mañana estás mamando, metiste lo de la política, y eso no está padre, cuando dije que donáramos las cosas, y dijiste: 'tu porqué (eres) político, nadie quiere donar', eso no está padre, entonces aguante bara y no estés mamando, metiste cosas que no debiste de meter y lo sabes", dijo molesto Sergio.

Ante esto, Poncho de Nigris respondió: "Entonces lo estás haciendo por la política ¿o qué? ¿O por qué te duele?.

La discusión comenzó a escalar más cuando Poncho le aseguró a Sergio que él no era el dueño de la casa.

"Yo dije que la comida de la casa no la vas a donar, no eres el dueño, aquí decidimos todos (...) lo hice sin darme cuenta, fue un error, pero, tú no vas a tomar las decisiones, tú no vas a hablar por todos".

Afortunadamente, las cosas se fueron calmadas luego de que Poncho le ofreciera una disculpa a Sergio, asegurando que su punto no era ese.

"Te estoy pudiendo una disculpa si te molestó, ya, se acaba el pedo, cuando te sientas eso, háblamelo ahí, no sabía que te había afectado".

Ante esto, Sergio mencionó que solo había sido este tema político que él tiene: "No me afecta, pero no son temas que se tocan, 'pero tú porque quieres quedar bien en la política', o sea wey, no está padre".

Al finalizar la discusión llegó a su fin con un abrazo entre ambos integrantes del Team Infierno, el cual también se encuentra conformado por Wendy Guevara, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella.