Tabaco en la segunda posición de drogas lícitas de mayor consumo entre los menores de edad

El consumo del cigarro y actualmente del vapeador, son de las drogas ilícitas de mayor consumo entre los menores de edad, quienes tienen su primer contacto desde los 12 a los 13 años de edad, de acuerdo con los registros del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en La Laguna de Durango.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, Patricia Ruvalcaba, directora del CIJ, informó que tan sólo al cierre del 2022, del total de pacientes atendidos, el 55 por ciento era consumidor de cigarro y vapeador. En tanto que en el primer trimestre de este 2023, el 50 por ciento, son consumidores de tabaco.

“En primer lugar está el consumo de alcohol y en segundo lugar está el consumo de tabaco. Eso desde siempre ha sido así, han sido drogas de inicio las dos, el hecho de que estén los consumos altos de tabaco da entrada a otros consumos”, explicó la directora.

Aunque aclaró que los pacientes que acuden al Centro de Integración, no lo hacen específicamente por el consumo de tabaco, sino de otras sustancias.

“Del consumo de cigarro electrónico no nos estaba llegando a nosotros hasta hace un tiempo, las personas que han llegado por tabaco no llegaban por consumos de tabaco, sino de otras sustancia; al momento que checamos qué han consumido en su vida, entonces ahí ubicamos que inician con el tabaco”, detalló.

Aunque en la actualidad, el consumo de vapeadores, cuya venta fue prohibida por decreto presidencial en el 2022, ha ido en aumento.