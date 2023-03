Suspensión y litigio

Todos quietos, se congelan, se interrumpen, las reformas a las reglas electorales hasta nuevo aviso. La SCJN "admitió la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del Decreto que reforma y adiciona tres leyes: la de procedimientos electorales, la de partidos políticos y la del poder judicial"; asimismo, la nueva ley de medios de impugnación. La razón es una "posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía". ¿Qué implica esta suspensión? ¿Qué sigue?

De forma inmediata la Consejería Jurídica de la Presidencia interpondrá una demanda del gobierno en contra de la suspensión, la cual tendrá que ser resuelta por varios [email protected], como sucedió con la suspensión que dictaminó hace unas semanas el ministro Pérez Dayan, quien estableció que las dos primeras leyes aprobadas del plan B, de comunicación social y de responsabilidades administrativas, no se aplicarían en las elecciones de este año en el Estado de México y en Coahuila. Pronto sabremos si se mantiene esta suspensión y no prospera la revocación que pida el gobierno.

Se espera que también entrarán a la Corte las controversias de los legisladores, diputados y senadores, del bloque opositor, de acuerdo con los tiempos establecidos para solicitar a la SCJN este recurso. Por lo pronto, en el INE se seguirá operando con las reglas del juego que ya existen, es decir, como si no hubiera habido reforma.

Con este panorama hay varios escenarios y tiempos. Supuestamente una suspensión puede abrir un proceso de estudio de las diversas leyes que integran el plan B, que se conoce como ir al fondo de la reforma para hacer un análisis sobre su constitucionalidad. Puede ser que de este proyecto se derive que en la reforma hay normas violatorias de la Constitución, y otras que no lo sean. De cualquier manera, habrá que esperar a que lleguen las otras controversias para determinar la constitucionalidad de forma integral. Una vez que se tenga listo el proyecto, se someterá al calendario para ser llevado al pleno y votarlo. Esa parte puede ocurrir antes del fin de mayo, última fecha para poder cambiar las reglas electorales y respetar los 90 días anteriores al inicio del proceso electoral de 2024, que empieza en septiembre de este año. Si no pasa en esos tiempos la reforma no se podría aplicar para las elecciones del próximo año y quedaría para un futuro incierto. Si se logra hacer antes de esa fecha, podría darse el caso de que se apliquen algunos de los cambios propuestos, los que no vayan en contra de la Carta Magna. Este tipo de resultados está sujeto a que se obtengan al menos ocho votos del pleno de la SCJN, lo cual puede no darse como ya ha sucedido con otras controversias. Así, el plan B tiene todavía un largo camino judicial para tener un resultado definitivo.

Por lo pronto, ya empezó el ruido mediático y en las redes. Con el clima de polarización que vivimos, ya circulan acusaciones al ministro Laynez de que es un "traidor a la patria", o que forma parte de "la mafia del poder", como le dijo AMLO. El otro día participé en el programa de radio Primer Movimiento, de Radio UNAM, sobre el tema de la elección de los nuevos consejeros; al final se dio lectura a algunos comentarios del auditorio y llama la atención cómo se repiten las expresiones y descalificaciones que nacen en la mañanera de AMLO y luego circulan en las redes; se trata de los mismos términos y adjetivos. Esta pedagogía presidencial resulta muy eficiente para mantener al gobierno actual, pero es muy desafortunada para una democracia con diálogo, consensos y negociaciones. Lo que domina son los insultos en un campo de leales y traidores, conmigo o contra mí. Nada justifica quemar la imagen de la ministra Piña, presidenta de la SCJN, o llamar al ministro Laynez como un traidor a la patria. A eso hemos llegado, pero no tenemos que acostumbrarnos a este clima de agresiones.

De cualquier forma, por encima de los enojos y descalificaciones que salen de la mañanera, la ley que regula las reglas del juego y la lucha por el poder está en litigio. ¿El contrapeso judicial mantendrá a flote a nuestra vulnerada democracia electoral? Veremos…

