Suspensión de retenciones a regidores y síndicas es legal: tesorero de Torreón

La suspensión en las aportaciones al sistema de Pensiones por parte de los ediles del Municipio de Torreón está dentro del marco de la legalidad, aseguró el tesorero Óscar Luján Fernández.

Señaló que en la Ley de Pensiones se establece la retención para el fondo, sin embargo, existe una laguna, porque no establece si los regidores y síndicos son trabajadores de confianza o de base, por lo que el órgano jurídico de Tesorería consideró factible el dejar de retenerles.

Indicó que los ediles son funcionarios públicos pero su trabajo no recibe un sueldo como tal sino una "dieta", de acuerdo al Artículo 38 del Código Municipal del estado de Coahuila. En este sentido, el tesorero dijo que el que se deje de aportar por parte de ellos no afecta al sistema de Pensiones del Municipio, además de que ellos también dejan de recibir los beneficios como la pensión por jubilación, por muerte, créditos acreditables, entre otros.

"No nos afecta, ni a Pensiones ni al Municipio", expresó.

Luján Fernández dijo que desde el 1 de enero se dejó de retener. Aclaró que el alcalde Román Alberto Cepeda también entraría en este supuesto, sin embargo, él sigue haciendo sus aportaciones, ya que de su parte no se solicitó esta medida, por lo que se siguen haciendo sus retenciones y mantiene sus derechos en el sistema de Pensiones.

"Al alcalde sí se le sigue reteniendo, sigue aportando y conservando los derechos dentro del sistema de Pensiones", indicó.

El funcionario dijo que esto no aplica para los directores ni otros trabajadores, que sí están contemplados dentro de la ley y rechazó que pudieran acogerse a esta laguna en la normativa.

"La ley es muy clara, lo que tiene es la laguna en cuanto a regidores y síndicos", expuso, "con el alcalde es el mismo supuesto, sin embargo, él no solicitó la no retención de este fondo, si él quisiera lo podría hacer, pero hasta ahorita no ha sido así".

En cuanto a las aportaciones que ya se realizaron durante el primer año de la administración, Luján Fernández dijo que la devolución del 50 por ciento, como se estipula, tendría que ser a solicitud de los ediles y entonces se tendría que revisar lo que procede legalmente.