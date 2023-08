Suspenden inicio del ciclo escolar en primaria de Torreón por falta de intendente

Con una pancarta que decía “Los niños merecen estudiar en un espacio limpio”, esta mañana fue suspendido el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en la escuela primaria “Xicoténcatl”, ubicada en la colonia Fuentes del Sur del municipio de Torreón.

Desde temprana hora, niños y niñas llegaron con sus mochilas y uniforme nuevo para iniciar las clases, sin embargo, los padres y madres de familia decidieron cerrar el plantel debido a que la Secretaría de Educación del estado no les ha resuelto la falta de un intendente; la problemática se presentó desde finales de febrero de este año.

Había acudido una persona a cubrir, pero dejó de ir porque no le pagaron, ya que el SNTE no hizo la debida propuesta. Después, la Sociedad de Padres de Familia le estuvo pagando a una madre de familia para que realizara las tareas de limpieza en la escuela.

“Nos dijeron que para mayo iba a estar y no mandaron a nadie, luego nos dijeron que para junio, tampoco mandaron a nadie, y por eso la mesa directiva y los padres de familia decidieron cerrar la escuela, porque no es justo que estén pagando a una persona siendo que la Secretaría debería asignar a la persona, el Sindicato dice que mientras ellos no liberen la clave, no pueden asignar a nadie”, manifestaron los inconformes.

Mencionaron que los salones están limpios porque los maestros y maestras estuvieron realizando labores de limpieza la semana pasada. Sin embargo, a las afueras de la escuela hay hierba crecida, áreas verdes descuidadas, basura y montones de tierra que dejó el personal del Simas. “Sí está en malas condiciones la escuela como para regresar”, expresaron.

La primaria tiene matriculados a 380 niños y niñas de primero a sexto grado. En Saltillo, este lunes les dijeron que se asignará a una persona de intendencia por lo que mañana martes retirarán los candados del acceso principal para que puedan iniciar las clases. De cualquier forma mencionaron que si para el viernes no hay respuesta, volverán a tomar la escuela.