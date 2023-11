Suspenden congreso en UJED por acoso

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la UJED campus Gómez Palacio denunciaron públicamente supuestos casos de acoso sexual por parte de catedráticos así como encubrimiento de jefes de carrera.

Mediante un comunicado, expresaron su inconformidad con la actual planta docente "llena y plagada de catedráticos abusadores y manipuladores, que en más de una ocasión han realizado actos en contra del alumnado, valiéndose ventajosos de que el plantel no cuenta con los medios para limitar este tipo de acciones".

Exigen una evaluación completa al personal administrativo y docente pues consideran que "no cuenta con las capacidades suficientes de respetar a la población universitaria y que no ha laborado con transparencia, manteniéndose ocupados encubriendo abusadores e ignorando estas denuncias para no lastimar el nombre del plantel".

Señalan directamente a Omar "NN", un docente. Relataron que el pasado 26 de octubre asistieron a la ciudad de Durango a un concurso y que tres estudiantes, presuntamente fueron grabados durante su estadía dentro del baño con un dispositivo que simulaba un cargador "que en realidad era una cámara de video, de la cual extrajeron la memoria interna y dieron con el paradero de más de 50 videos de alumnos y alumnas jóvenes pertenecientes a la institución con su cuerpo expuesto, cámara de video perteneciente al anteriormente mencionado Omar "NN", siendo esta una violación a la privacidad y un abuso a la integridad, constatando un delito contra la intimidad de estos jóvenes".

PIDEN INTERVENCIÓN DE RECTORÍA

Ayer se tenía programado el Congreso Internacional de Ciencias de la Salud de la Facsa en el Centro de Convenciones de la Expo Feria pero fue suspendido. El director de la institución educativa, Román de Santos Sánchez, informó mediante un comunicado oficial que quedaban canceladas todas las actividades de dicho evento, toda vez que se dará prioridad a la atención de las personas que han manifestado inconformidades con respecto a los temas conocidos.

"En tanto tengamos información adicional que comunicarles, estaremos haciéndolos saber". Añadió que la dirección a su cargo, solicitó la intervención de la rectoría para atender los señalamientos que se han vertido al interior de la Facultad en las últimas dos semanas.

INSTALAN BUZÓN DE DENUNCIAS

Ayer por la mañana, intervino la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD) Laguna. Instalaron un buzón de denuncias para que la comunidad estudiantil que así lo desee, deposite sus denuncias y que éstas sean atendidas de forma interna por parte de la Comisión de Acoso de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Esto también en apego al Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.

"Desde la Federación no vamos a permitir ningún tipo de abuso, ningún tipo de acoso, ningún tipo de violencia hacia los estudiantes de la Universidad, estamos aquí para escucharlos, para respaldarlos, venimos a instalar un buzón de quejas que puede ser anónimo o con su nombre", dijo.

En los accesos principales de la Facsa, se colocaron cartelones de inconformidad que decían: "Bienvenidos a Facsa, si eres maestro estás seguro, si eres alumno, lo dudo", "Todos son cómplices", "Justicia para Adriana, Anahí y Carlos", "Facsa no me cuida", "Justicia para mis compañeros. Yo te cuido" y "Facsa no me cuida, me cuidan mis amigas".

Por parte de la comunidad de la Facsa, no se ha podido conocer si ya hay alguna denuncia presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Durango.