Suspenden a director de policía municipal de Piedras Negras por zafarrancho en Acuña

Cruz Eliud Mercado Ramírez, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Piedras Negras, fue suspendido temporalmente de sus funciones, mientras que su comportamiento es revisado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Coahuila.

Por lo que dicha persona continúa siendo policía municipal y está pendiente que se determine la sanción a la que se hará acreedor, ya que los hechos en los que se vio inmiscuido Mercado Ramírez, fue mientras se encontraba franco, según argumentó Sonia Villarreal Pérez, titular de la SSP de Coahuila.

Sin ahondar en lo sucedido, la funcionaria estatal manifestó que el director de seguridad pública municipal de Piedras Negras tuvo una situación en el municipio de Ciudad Acuña, manifestando que su comportamiento no es aceptable, y aseguró estar en desacuerdo con ese comportamiento.

“Sin embargo, él estaba en sus días de descanso. ¿Qué significa esto? Que obviamente él sigue siendo policía, tiene el que ahora se acaba de abrir una carpeta de investigación, el lunes por la mañana, donde serán las investigaciones necesarias para poder determinar ante la comisión de los que es el servicio profesional de carrera y la Comisión de Honor y Justicia de la SSP”, dijo Villarreal Pérez.

Acto seguido, precisó que como no estaba en funciones al momento de lo sucedido en Ciudad Acuña y no portaba su uniforme, ni una unidad de la corporación; no alcanza para una destitución, pero sí una sanción como lo es una suspensión de actividades, tal y como se actuó y precisó que será la Comisión de Honor y Justicia la que determine la cantidad de días de suspensión.

Tras referir lo anterior, la secretaria de Seguridad Pública, dio a conocer que Piedras Negras cuenta con muy buenos indicadores, como que tiene un 95 por ciento de acreditación en el tema de control y confianza de sus elementos; así como el certificado único policial lo tiene al 100 por ciento, al igual que el porte de arma.

Además de señalar que, a diferencia de otros municipios, se realizó un incremento en el salario de los elementos, junto con el seguro de vida y de gastos mayores, además de ser ejemplo por su Academia Regional; señalando que el INEGI diga que la percepción de seguridad en Piedras Negras sigue teniendo como número uno la frontera más segura del país; se debe al trabajo de las diferentes corporaciones policiales.

Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, recordó que Piedras Negras desde hace algunos años ha decidido manejar el tema de la corporación policiaca a través de la figura del Mando Único o Mando Policial, la cual depende de la titular de la SSP.

Y mientras se concreta el procedimiento interno que están llevando a cabo y se determine la sanción al Comisario Mercado Ramírez. Mientras tanto, se nombró a Alejandro García como director interino, quien se ha venido desempeñando desde el 01 enero de 2022, como el jefe operativo de la citada dependencia municipal.