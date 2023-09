Suprema Corte y Poder Judicial, aún controlados por la mafia, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los integrantes del Poder Judicial, al acusarlos de ser un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y que están controlados por la mafia del poder político y económico.

En Palacio Nacional, AMLO aseguró que en el Poder Judicial se han dedicado a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto organizada como de cuello blanco.

"Yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo, y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías, y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada, como de la delincuencia de cuello blanco".

"No es un poder que se tenga como propositivo y demuestre en ellos hechos que defienden al pueblo", dijo el presidente, acusando que el Poder Judicial no imparte justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos y afirmando que después de las elecciones de 2018 se "liberó" el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero no el Judicial.

"Ese poder sigue estando controlando por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad", declaró AMLO.