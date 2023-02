Supervisan 4 Unidades Médicas en Torreón

La titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) del IMSS, realizó un recorrido por las Unidades.

Célida Duque Molina, titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a nivel federal, estuvo en Torreón para supervisar cuatro unidades médicas. Dialogó con la derechohabiencia y con la base trabajadora para conocer su percepción sobre los servicios otorgados.

La funcionaria recorrió los siete pisos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 y dedicó especial atención a los servicios de Admisión Continua y Pediatría. En esta supervisión del Hospital de Especialidades, estableció el compromiso de liberar 50 camas para generar un mayor dinamismo hospitalario. Además, instó a las autoridades médicas de Coahuila, tanto al titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas (JSPM), Rodolfo Daniel Díaz Carranza, como al director de la UMAE No. 71, Jesús Alfonso Galindo Olmeda, a trabajar en el fortalecimiento de la imagen institucional.

La titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) también realizó recorrido de supervisión en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66. En esta última, visitó los módulos PrevenIMSS y el área de Atención Médica Continua; en el HGZ No. 18, los servicios de Urgencias, Tococirugía, Ginecología y Medicina Preventiva.

En su acercamiento con la derechohabiencia, Duque Molina escuchó la percepción de la población usuaria respecto a los tiempos de espera y el servicio que se les brinda.

Destacó que la atención con calidad y calidez es importante en el IMSS, con prioridad hacia las personas vulnerables, tales como embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con cáncer, por mencionar algunas.

El Seguro Social informó que esta visita forma parte de la iniciativa del director general del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, de incentivar estrategias específicas que permitan hacer más eficientes los procesos de atención dentro de la Estrategia Urgencias 24/7 y Hospital 360.

En el recorrido estuvieron los directores y los cuerpos de gobierno de las cuatro unidades médicas visitadas. No hubo convocatoria a medios de comunicación para alguna entrevista por lo que esta información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.