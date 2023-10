Suman más de 900 personas desaparecidas

Durango tiene un registro de 930 personas desaparecidas o no localizadas, en el periodo del primero de enero de 1962 al 02 de octubre de 2023, de acuerdo al Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Asimismo, en la tabla nacional de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas por entidad federativa, se establece que Durango registra un total de dos mil 287 hombres, mil 616 mujeres y siete indeterminado, por lo que la mayor incidencia corresponde al sexo masculino.

En tal sentido, en este mismo periodo fueron localizadas con vida dos mil 791 personas, mientras que 818 personas están en calidad de desaparecidas y 112 personas se registran como no localizadas.

Aunado a ello, se tiene un registro de 189 personas localizadas sin vida.

A nivel nacional, la mayor incidencia de personas desaparecidas, no localizadas, y localizadas está en el rango de edad de los 15 a los 19 años de edad.

Además, se establece que en la entidad 25 folios se iniciaron por una autoridad y 46 por particulares, a través del portal del Registro Nacional.

CONTEXTO NACIONAL

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se actualiza constantemente con reportes de desapariciones, no localizaciones y localizaciones, actuales y del pasado. Al 17 de mayo de 2023, más del 65 por ciento de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas. Las principales fuentes que alimentan el registro son las Fiscalías ó Procuradurías (64.10 por ciento), las Comisiones de Búsqueda tanto Nacional como locales (31 por ciento), otras autoridades (1.12 por ciento) y de cualquier persona que no sea autoridad (3.78 por ciento).