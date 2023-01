Suman más de 700 atendidos en Repuve

A más de un mes de haber instalado el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), en Matamoros, se han atendido alrededor de 792 personas para la regularización de sus vehículos extranjeros.

Edgardo Ayup Guerrero, coordinador del módulo, explicó que por el momento únicamente se asignó un carril en el municipio, por lo que atienden un promedio de entre 18 a 24 personas diariamente, "traemos un promedio de atención diaria de acuerdo a las citas de 18 a 22 personas, de 24 citados".

Pese a que Ayup Guerrero no tiene cifras exactas de la cantidad de vehículos que han salido regularizados, sí señaló que la cantidad de automóviles no es tanta, además de que no hay una lista de espera más que por las citas de la semana que va a concluir, y están a la espera de que la página de Repuve libere las de la próxima semana.

"El sistema que estableció la federación se ve limitado, a nosotros nos asignaron únicamente un carril, que es de 24 citas diarias, en otros módulos de aquí de La Laguna se pueden abrir más carriles, nosotros estamos capacitados para atender a muchas más personas pero no se nos ha abierto y únicamente tenemos el mínimo de citas… Ahora no tenemos mucha lista de espera ya que cada semana nos liberan las citas, ahora están próximas a abrir las de la próxima semana".

Aunque aseguró que se encuentran coordinados en el módulo para brindar una buena atención a los ciudadanos, explicó que ya han registrado algunos fraudes por parte de otras organizaciones.

Explicó que en muchas ocasiones, las personas solo buscan tramitar la cita a través de terceros, quienes muchas veces solo cobran por agendar una cita que muchas veces puede ser inexistente, "el problema es cuando hay organizaciones que cobran por hacer la cita y presuntamente realizan tu trámite y la gente termina siendo estafada, se ha prestado a muchos desfalcos, después la gente se presenta aquí y realmente no existe esa cita".

Para evitar dichos fraudes, Ayup dijo que pueden acercarse al módulo para pedir mayor información, y de igual forma, si es posible, no solicitar a terceros que realicen la cita.