Suman acciones en beneficio de alumnos

El gobierno de Durango presentó ayer los uniformes escolares gratuitos que habrán de utilizar niños, niñas y adolescentes de nivel básico de La Laguna en el nuevo ciclo escolar 2023-2024, que arranca en agosto del año en curso. Serán más de 360 mil uniformes para toda la entidad, entre ellos 120 mil para la Comarca Lagunera y 20 mil para las zonas indígenas de El Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil; cada etnia, diseñó su propio modelo.

En esta región, la presentación de los uniformes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria se hizo en el Gimnasio Municipal de Gómez Palacio "Luis L. Vargas". Se presentaron playeras blancas con el escudo de Durango, pantaloneras en color gris y chamarras en colores rojo, gris y verde. El mandatario estatal informó que se empezarán a entregar la última semana de agosto junto con los paquetes de útiles escolares y libros de texto gratuitos.

El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal dijo que la entrega de uniformes escolares está en rango de ley, por lo que cada año serán distribuidos a estudiantes de educación básica. Además, dio a conocer que en Gómez Palacio, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, apoyará con calzado para algunos alumnos de nivel básico.

Por su parte, José Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación de Durango dijo que la dotación de uniformes permite que los a presentación de los uniformes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria se hizo en el Gimnasio Municipal de Gómez Palacio "Luis L. Vargas".padres, madres de familia y tutores tengan un ahorro sustantivo para el inicio del ciclo escolar. Dijo que la licitación para la compra de los uniformes escolares la hizo la Desarrollo Social y que la inversión es de alrededor de 150 millones de pesos.

Pidió a directores y directoras que no obliguen a los padres, madres de familia y tutores a tener un segundo uniforme escolar. "No lo evitamos, si los padres de familia se quieren poner de acuerdo y tienen las posibilidades de tener un segundo uniforme, adelante, pero éste no tendrá que ser obligatorio porque ya hay un uniforme escolar...que es el que está entregado por el gobierno estatal", finalizó.

Licitación

Para más de 362 mil uniformes escolares.

* En su momento, se dio a conocer que la empresa Grupo Industrial Sacsa, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la Ciudad de México, ganó la licitación pública nacional que emitió el Gobierno del Estado para la adquisición de los uniformes de los alumnos de educación básica.

* La propuesta económica del licitante fue por 129 millones 297 mil 284.71 pesos (antes de impuestos) para un monto total de 149 millones 984 mil 850.26 pesos, ya con IVA incluido, por un lote de 362 mil 899 uniformes escolares.