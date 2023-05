Suman 3 personas en demanda por nómina de Salud irregular en Coahuila

Por una cantidad superior a los 24 mil pesos por diversos conceptos que nunca cobró, Juan de Dios Orona Esquivel, enfermero adscrito al Hospital General de Torreón se sumará a la demanda colectiva que presentarán profesionales de la salud ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila por supuesto fraude, abuso de confianza y probable uso indebido de las facultades.

Al igual que Cristina Lariza Salas Hernández, extrabajadora de la clínica y Aziel Enrique Medina Moreira, que actualmente labora como jefe del departamento de Ingeniería Biomédica en el nosocomio, encontró timbrados de nómina irregulares al momento de realizar su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria.

A DETALLE

Juan de Dios ingresó a trabajar en noviembre de 2020 y al igual que sus compañeros, se encuentra en la nómina de la Secretaría de Finanzas del estado, por lo que cobra por cheque.

En los recibos de nómina extraordinaria del SAT, en diciembre de 2021 le aparece un pago por concepto de estímulo por antigüedad, aguinaldo gravable y prima vacacional gravable de 13 mil 957.62 pesos. Las deducciones son por mil 662.47 pesos y el importe neto de 12 mil 295.15 pesos.

Mientras que en diciembre de 2022, le aparece un pago por conceptos de aguinaldo o gratificación de fin de año, aguinaldo gravable y prima vacacional gravable por 13 mil 957.62 pesos. Las deducciones fueron por mil 628.41 pesos. El importe neto fueron 12 mil 329.21 pesos. Dichas cantidades nunca fueron cobradas por Juan de Dios. Él asegura que lo único que recibió fueron 8 mil pesos de aguinaldo y el pago fue en efectivo, esto en 2022.

El enfermero comentó que en varias ocasiones envió mensajes de WhatsApp a representantes de la Secretaría de Finanzas de Coahuila para preguntar por el pago del aguinaldo en dichos años, pero le dijeron que pidiera informes en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, pues ahí era donde se enviaban los cheques.

"Tengo saldos negativos en el SAT, queremos saber dónde está ese dinero, claramente ahí tengo los WhatsApp donde las personas de Finanzas en Saltillo me dijeron que me acercara a la Jurisdicción, pero nadie me resuelve.

Hay más compañeros, pero la verdad por miedo a perder nuestro trabajo no han dicho nada, yo decidí pedir apoyo y espero no tener represalias laborales, porque yo solo estoy reclamando lo que está en Hacienda, no me lo dice nadie más, está en Hacienda y está en los timbres. Solicitamos apoyo en Saltillo para ver qué nos pueden resolver y pido no tener daños en mi trabajo, nada más", concluyó.

Problemática

Ya son tres personas las que denuncian irregularidades en timbrados de nómina.

* Las detectaron cuando hicieron su Declaración Anual ante el SAT.

* Aziel detectó un monto irregular por la cantidad de 115 mil 372.63 pesos. Nunca los recibió. Además, tiene una deuda con el SAT por concepto de Impuestos, de 10 mil 867 pesos.

* Cristina, trabajaba en Recursos Humanos del hospital. Uno de los timbrados irregulares que detectó fue por 13 mil 957.62 pesos por los conceptos de estímulo por antigüedad, aguinaldo gravable y prima vacacional gravable.