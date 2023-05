Suman 2 acusaciones por fraude en nómina

Cristina Lariza Salas Hernández, es extrabajadora del departamento de Recursos Humanos del Hospital General de Torreón y es la segunda persona que en menos de una semana, acusa supuesto fraude, abuso de confianza y probable uso indebido de las facultades. El primero en hacerlo fue Aziel Enrique Medina Moreira, que actualmente labora como jefe del departamento de Ingeniería Biomédica en la citada clínica. La queja del profesional de la salud fue publicada en este medio de comunicación con el título "Trabajador de la Secretaría de Salud en Coahuila denunciará fraude".

Cristina comentó que ingresó el primero de diciembre de 2020 con contrato COVID al Hospital General y que fue integrada a la nómina de la Secretaría de Finanzas del estado, por lo que cobraba por cheque, al igual que Aziel.

Detalló que al hacer su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encontró con un timbrado de nómina irregular pues le apareció un pago de 13 mil 957.62 pesos por los conceptos de estímulo por antigüedad, aguinaldo gravable y prima vacacional gravable. Las deducciones según el comprobante fiscal de nómina fueron de mil 662.47 pesos. Cristina, asegura que nunca recibió ese dinero y que incluso, en el tiempo que laboró en la institución médica no obtuvo aguinaldo.

"Además, a mí me despiden unos tres días antes del 30 de octubre del 2022. Me dijeron que mi último cheque sería el del 30 de octubre pero al checar en la página del SAT, me timbraron noviembre completo, las dos quincenas y yo no recibí pago alguno", explicó.

Del 1 al 15 de noviembre del 2022, el comprobante fiscal de nómina muestra que el total de percepciones por los conceptos de Incentivo, Sueldos compactados, Ayuda de despensa y Recreación, deporte y cultura fue por el orden de los 4 mil 316.79 pesos. El total de deducciones fue de 349.41 pesos. Del 16 al 30 de noviembre de 2022, se repiten las mismas cantidades. Son los mismos conceptos, percepciones y deducciones. A Cristina, también le apareció un timbrado de nómina del 16 al 30 de noviembre de 2020 por 4 mil 316.79 pesos. Las deducciones fueron de 296.11 pesos.

EL PRIMER CASO

Como se recordará, el pasado lunes primero de mayo de 2023, mientras Aziel realizaba la Declaración Anual ante el SAT, su contador encontró recibos de pago por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulo por antigüedad correspondientes al año 2021, así como del mes de julio y diciembre de 2022, por un monto aproximado de 115 mil 372.63 pesos, cantidad que asegura, nunca recibió.

El trabajador, indicó que desde que ingresó a trabajar a la clínica, la única vez que le dieron aguinaldo fue en diciembre de 2022. Recibió 8 mil pesos y el pago se hizo en efectivo, nunca en cheque. Mencionó que lo anterior le ha generado una deuda con el SAT de 10 mil 867 pesos "debido a que el cobro del aguinaldo eleva mucho la cantidad de mis ingresos anuales".

Ambos, aseguraron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila contra quien resulte responsable. Lo que buscan que es que les restituyan los pagos que nunca recibieron.