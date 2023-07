Suman 17 muertos por ola cálida en Coahuila

La intensa ola de calor ha dejado un saldo en Coahuila de 17 personas fallecidas, la mayoría de la tercera edad, informó ayer lunes el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez. Las defunciones se distribuyen de la siguiente forma: 8 en Piedras Negras, 6 en Monclova, 1 en Acuña, 1 en Castaños y 1 en Ramos Arizpe.

Son 127 personas las que han recurrido a los servicios de salud tras presentar un cuadro clínico de golpe de calor.

Son 26 pacientes atendidos en Piedras Negras, 26 en Monclova, 20 en Acuña, 14 en Saltillo, 10 en Cuatro Ciénegas, 5 en Frontera, 4 en Francisco I. Madero, 3 en Sacramento, 2 en Ocampo, 2 en Castaños, 2 en Torreón, y 1 caso en Sabinas, San Buenaventura, Nava, Candela, Escobedo, Progreso, San Pedro de las Colonias y Ramos Arizpe. Hasta el momento, se reportan a 3 personas hospitalizadas; 2 en Piedras Negras y 1 en Monclova.

En la temporada de altas temperaturas, el personal de salud de distintas instituciones médicas atendió a 37 personas por deshidratación.

Son 13 de Monclova, 8 de Frontera, 4 de Cuatro Ciénegas, 2 de Ocampo, 2 de Piedras Negras, 2 de Allende, 2 de Francisco I. Madero, 1 de Sabinas, 1 de Acuña, 1 de Múzquiz y 1 de Castaños.

El secretario de Salud de esta entidad, Roberto Bernal Gómez, dijo que espera que con las lluvias que se tienen previstas y con el ambiente ligeramente menos caluroso, ya no haya más afectaciones a la salud de la población. "Yo no recuerdo haber tenido épocas tan difíciles en relación al calor", puntualizó.

El funcionario acudió ayer por la mañana al Centro de Convenciones de Torreón para participar en la reunión del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna.

Golpe de calor

Afectaciones.

* Cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C (la temperatura considerada como normal), el cuerpo sufre un golpe de calor.

* La persona debe recibir atención médica de inmediato.

* En Coahuila, Monclova y Piedras Negras son los municipios que más han notificado casos de golpes de calor y fallecimientos. Esto lo informó ayer la Secretaría de Salud.