Suman 17 incendios forestales en Durango por altas temperaturas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que se han registrado 17 incendios forestales en el estado. Aún no ha habido condiciones para bombardeo de nubes.

"Traemos 17 incendios forestales en el estado. Es un tema que se nos ha complicado un poco. No ha querido llover. Habíamos llegado a un acuerdo con el Gobierno federal para hacer bombardeo de nubes y estamos listos, pero no hay nubes. No tenemos qué bombardear, entonces estamos esperando a que se pueda pues 'presurizar' un poquito... que haya nubes", dijo el gobernador.

Mencionó que lo primero que se busca es contrarrestar los incendios forestales.

"Ya los tenemos controlados. Se nos salió de control uno en la localidad de Santiago Bayacora, Durango, ya ayer (antier) lo terminamos de controlar. Paramos algunos otros activos todavía. En Nuevo Ideal que se nos puso muy difícil aunque ya también está controlado y algunos que traemos en El Mezquital y en la zona de la Sierra Madre acá en El Salto. Esperemos que ya pues nos caiga algo de lluvia. Estamos bien pendientes pero con estas temperaturas y con el aire se agrava mucho el tema de los incendios que es lo más complejo", dijo el gobernador.

Mencionó que en el tema del abasto de agua se están coordinando con los municipios.

"El tema de agua estamos bien coordinados con los municipios para tratar de que el suministro, cuando menos para el consumo humano, no les falte. Ahorita estamos haciendo también bordos de abrevadero para si llega a llover pues captar algo de agua que le ayude a la parte de la ganadería", dijo el gobernador,

Confirmó que ha habido algunas muertes de ganado: "No lo hemos tenido todavía tan fuerte por una razón; ahorita estamos entregando alimento para ganado por el estiaje", dijo.

Aseguró que anda un equipo del gobierno del estado en todo el norte: en Hidalgo, en San Bernardo, en El Oro, en Indé, en Tepehuanes, en Santiago y en Guanaceví.

"No tenemos todavía tan grave el tema de la muerte del ganado pero pues tampoco lo descartamos y si no llueve pero pues hacer lo que nos toca a tratar de apoyar con todo lo que podamos a los ganaderos de todo el estado", acotó.