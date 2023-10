Sujetos armados asaltan a alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Hombres fuertemente armados asaltaron a la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzé Camacho Zapiain, sobre la autopista Siglo XXI.

La presidenta municipal de Morena fue despojada de su vehículo y equipo de telefonía.

El asalto ocurrió este jueves cuando Camacho Zapiain, acompañada de su equipo de trabajo, se trasladaba a la ciudad de Morelia, donde tenía agendadas varias reuniones de trabajo.

Sobre el tramo Las Cañas-Santa Casilda, Itzé Camacho fue interceptada por cuatro hombres armados que viajaban en una camioneta Kia color blanco, quienes le cerraron el paso y la obligaron a descender de su unidad, junto a sus acompañantes.

Alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán se encuentra sana y salva

Horas después, la alcaldesa confirmó el hecho delictivo del que fue víctima y se dijo a salvo, al igual que sus colaboradores.

En una transmisión en vivo, narró que los hechos ocurrieron en medio de dos retenes de la Guardia Civil y explicó:

“En ese tramo hay dos retenes de la Guardia Civil, en ese tramo es precisamente donde los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, ya que nos quitaron el auto con armas apuntándonos, pues dejamos el auto. Afortunadamente gracias ahí iban paramédicos de Arteaga en una ambulancia que pasaron por ahí, nos dieron un rait hacia el primer punto donde pudimos llegar que fue a Cuatro Caminos.

“No es el que yo me sienta asustada, estoy bien, gracias a Dios todos estamos bien, pero se me hace injusto que esto estemos pasando los ciudadanos, y como ven que venía una mujer, aguas, eso es otro punto que me ha molestado, el tema de que vieron que una mujer iba manejando porque yo iba manejando, eso es lo que dicen ‘ay esta fácil, una mujer’, o como comúnmente dicen, va una vieja”.

La alcaldesa informó que ya estaba encuentra en la capital michoacana, donde continuará con sus actividades.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que el asalto no fue reportado de inmediato, pero una vez que se tuvo conocimiento, oficiales de la Guardia Civil se movilizaron en el mismo tramo carretero para ubicar a los delincuentes, quienes fueron sorprendidos en el momento en que pretendían despojar a una familia de la camioneta en la que viajaban.

Al percatarse de la presencia policial, los asaltantes armados huyeron, por lo que la familia recuperó su unidad y fueron resguardados. En la zona se dispuso de un operativo para continuar con la búsqueda de los delincuentes.