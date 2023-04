'Sufrió de un colapso nervioso', Franco Escamilla reacciona a la polémica de Ricardo O'Farrill

Franco Escamilla reacciona a la polémica de Richie O'Farrill y se muestra preocupado por como vio al comediante durante su video en redes sociales: “Yo siento que sufrió de un colapso nervioso”.

Fue la madrugada de este domingo cuando Ricardo O'Farrill arremetió en contra de todos sus compañeros de Standup, revelando los malos tratos que los también comediantes han tenido con otras personas. Entre los señalados por Richie se encontraron Mau Nieto, Daniel Sosa y Bryan Andrade, exmanager de Franco Escamilla.

Ahora, durante su programa La mesa reñoña, fue Franco Escamilla quien habló sobre lo acontecido en el mundo de la comedia mexicana y se dijo tranquilo al saber que Richie tenía gente que lo apoyaba.

“Hoy en la tarde hablé con Ricardo O' Farrill por mensaje, tengo una buena relación con él y con todos mis compañeros”, comenzó a contar Escamilla. “Tengo entendido que Richie está bien, en el sentido de que su familia y amigos están cerca de él y tratando de ayudarlo, a mí me daba como que había sido un colapso nervioso y la gente quiere chisme”.

Respecto a las acusaciones a Bryan Andrade, las cuales señalaban que el hombre ejercía violencia en contra de su esposa, cosa que fue comprobado por ella misma, Franco prefirió no opinar:

“Yo de mis amigos conozco lo que ellos me cuenta, cómo voy a conocer lo demás, nadie sabemos lo que trae el otro en la maleta, no me toca a mí hablar de eso, es un tema muy delicado, que creo que tiene que ser tratado por los medios correctos”, señaló.