Subdirector de Tránsito de Lerdo quería demostrar a mujeres tránsitos 'lo que puede hacer con su lengua'

De acuerdo con una queja presentada en la Contraloría Municipal, el subdirector de Tránsito Municipal de Lerdo, Eduardo Arguijo Estrada, quería mostrar a una de las dos agentes que lo denunció ante este órgano interno por acoso sexual y tocamientos “lo que podía hacer con su lengua”.

La declaración de la agente Claudia Lizeth López ante la Contraloría Municipal, dependencia a cargo de José Alonzo Villalobos de la Cruz, fue presentada el 30 de septiembre del 2022 y en ella expone diversos encuentros desagradables con el funcionario municipal, la primera el 27 de septiembre de ese año.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“Dentro de mi área de trabajo llegó platicando cosas sexuales que hacía con las mujeres, terminando diciéndome que le gustaría tenerme en su cama con los pies hacia arriba, mostrándome lo que él podía hacer con su lengua para satisfacer el acto sexual. Que le gustaba mi cuerpo y el verme... que me deseaba para tenerme en su cama”, dice textualmente la queja que fue ignorada por la Contraloría Municipal pues no hubo ninguna sanción para el funcionario.

Para el miércoles 28 de septiembre, el subdirector habría molestado nuevamente a López con el mismo tono pero esta vez realizando un tocamiento vaginal, cosa que se expone en la misma queja presentada ante la Contraloría Municipal.

“un tocamiento vaginal sin consentimiento diciendo que ya traía pantalón nuevo de trabajo, lo cual me molestó demasiado y le dije que lo iba a reportar y él me contestó que no sabía con quién me metía, que él era el subdirector y nadie le podía hacer nada y que si decía algo, no sabía con quién me estaba metiendo. Él me amenazó y dijo que está involucrado con el narco y que si yo decía algo, podía él con tan solo una llamada hacer que vinieran por mí”, cita la queja.

Para el jueves 29 nuevamente fue molestada la agente, según su queja, insistiendo el acto sexual diciendo “que él puede hacer con la boca lo mencionado y lo mucho que deseaba tenerme en la cama”