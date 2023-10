su salud oral

HERPES ZÓSTER

El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. Los herpes zóster pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso también llamada culebrilla.

Es causada por el virus de la varicela-zoster. El virus puede activarse y causar culebrilla. Durante la varicela, el virus se disemina al torrente sanguíneo e infecta las células nerviosas (ganglios nerviosos) de los nervios espinales o craneales. En los ganglios, el virus permanece en un estado inactivo (latente) y puede no volver a causar síntomas o bien reactivarse muchos años después.

Cuando se reactiva, el virus viaja por las fibras nerviosas hasta la piel, donde produce úlceras dolorosas parecidas a las de la varicela. El brote de herpes zóster casi siempre aparece en una franja de piel situada encima de las fibras nerviosas infectadas, y solo en un lado del cuerpo. Esta franja de piel, el área inervada por las fibras nerviosas de una única región nerviosa espinal, se denomina dermatoma. También pueden aparecer úlceras en los dermatomas situados junto al dermatoma afectado.

A diferencia de las infecciones por el virus del herpes simplex, que pueden repetirse muchas veces, normalmente aparece un único brote de herpes zóster a lo largo de la vida de una persona. Algo menos del 4 por ciento de las personas tienen más de un brote.

El riesgo aumenta a medida que envejece, es más común en personas mayores de 50 años. No es contagiosa, solo si tiene directo contacto con el líquido de la erupción de la culebrilla. El mayor riesgo es en personas con sistema inmune débil, los que tienen VIH, ciertos tipos de cáncer, las personas que toman medicamentos que debiliten el sistema inmunitario como corticoides, cuando el sistema inmune se debilita por una infección, o esta estresado.

El herpes zóster provoca un sarpullido doloroso que puede manifestarse como un conjunto de ampollas en el tronco del cuerpo. Los primeros signos de culebrilla inician con ardor o dolor punzante, hormigueo o picazón, en general se presenta a un lado del cuerpo o en la cara. El dolo puede ser leve o severo. Algunas personas pueden tener fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor abdominal, sensibilidad a la luz, fatiga. El dolor puede persistir incluso una vez que desaparece el sarpullido, pueden quedar complicaciones, la más común es la neuralgia posherpetica, puede durar semanas, meses incluso años.

Si la culebrilla afecta sus ojos puede tener pérdida de la visión, pudiendo ser temporal o permanente. Problemas de audición o equilibrio: Son posibles si tiene culebrilla dentro o cerca de su oído. También puede tener debilidad de los músculos en ese lado de la cara. Estos problemas pueden ser temporales o permanentes.

Es muy importante ser atendido por un médico. Los tratamientos incluyen analgésicos y medicamentos antivirales, como aciclovir o valaciclovir. La vacuna de varicela en los niños o de la vacuna del herpes zóster en los adultos puede minimizar el riesgo de desarrollar herpes zóster.

La vacuna contra el herpes zóster no garantiza que no tendrás la afección. Sin embargo, es probable que sí reduzca la evolución y la intensidad de la enfermedad El estrés exacerba las enfermedades puede despertar infecciones virales crónicas como el herpes zóster, labial o simple. Sin embargo, el virus que causa la varicela y el herpes zóster no es el mismo virus que provoca el herpes labial o el herpes genital, que es una infección de transmisión.