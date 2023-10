SU SALUD ORAL

FIEBRE AFTOSA (HFMD)

La fiebre aftosa humana (también conocida como exantema vírico de manos, pies y boca o HFMD, por sus siglas en inglés), en la mayoría de los casos es causado por un virus llamado Coxsackie A16 y el enterovirus71 es la segunda causa más común. Los niños menores de 10 años resultan afectados más a menudo.

Se contagia: por contacto directo con la piel, (apretón de manos o abrazos), por vía aérea (tos o estornudos), por saliva (besos o bebidas compartidas), por las heces de una persona infectada. Objetos contaminados. Algunas personas pueden ser portadoras y transmitir a pesar de no tener los síntomas de la enfermedad. El diagnostico se basa en los síntomas. Se puede analizar una muestra de garganta o de heces para detectar el virus. Requiere consultar a su médico, para un buen diagnóstico.

Síntomas: erupción en las palmas de las manos, las plantas de los pies y ampollas o aftas dentro de la boca, dolor en ella, los bebes pueden tener sarpullido en el área del pañal. Fiebre baja (de 37.5 a 39°C), garganta irritada, pérdida de apetito, irritabilidad en los niños, sentimiento de enfermedad no localizada, babeo excesivo en niños pequeños. Los síntomas empiezan de tres a seis días después de estar expuesto a la fiebre aftosa.

Es importante para prevenir el contagio el lavado de manos constante, los enfermos no deben de ir al trabajo, escuela o guardería. No se dispone de ningún medicamento antiviral ni de vacuna. No se cura con antibióticos. Solo medicamentos para el dolor, o gel anestésico bucal este con previa receta médica. La complicación más seria de la HFMD es la deshidratación, si el niño tiene muchas aftas en la boca, por lo tanto, es necesario tomar agua en forma constante.

Consulta con tu medico de bebidas con electrolitos efectivos para mantener la hidratación. Es una enfermedad mundial. No es una enfermedad grave, pero dura algunos días (aproximadamente de 7 a 10 días).

Las mujeres embarazadas deben evitar exponerse a la fiebre aftosa ya que puede causar una infección viral más grave en el niño que todavía no ha nacido y, con ella, posibles defectos de nacimiento, con riesgo bajo. Para todas las enfermedades, es muy importante que los niños y los adultos, tengan el buen habito de lavarse las manos de forma continua, sobre todo si se cubren con ellas al toser, estornudar, limpiarse la nariz, ir al baño, tocar mascotas. Observo como a los niños les gusta jugar mucho en el suelo, es importante que tengan mucha higiene.