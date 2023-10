SU SALUD ORAL

ESTOMATITIS AFTOSA

La estomatitis aftosa, también conocida como úlceras aftosas o aftas, es un tipo muy común de lesión bucal. Hay diferentes tipos de estomatitis, es necesario reconocerlas, varían de acuerdo con la causa que la produzca. La estomatitis aftosa, pequeñas llagas, pero muy dolorosas. Varían de tamaño, son superficiales, de color blanquecino-amarillento, rodeadas por un área roja y brillante, se observan en la mucosa de la boca, bordes de la lengua, labios, encía, paladar blando y en ocasiones en el tubo digestivo.

Las aftas se pueden desencadenar por múltiples causas:

Problemas del sistema inmunológico, cuando este se debilita por alguna enfermedad.

Estrés emocional.

Alergias, tan común en la Comarca Lagunera, ambiental o alimentos.

Carencias vitamínicas y de minerales.

Infecciones virales.

De origen hereditario, si existen parientes directos que lo padece seremos propensos.

Pueden aparecer cuando nos lastimamos, con algún alimento duro, o un mal cepillado.

Por cambios hormonales.

Si se presentan con otros síntomas como diarrea y pérdida de peso podría estar incursando en alguna enfermedad oportunista.

Síntomas: dolor intenso, ardor, pueden ocasionar temperatura corporal, dolor de cabeza, falta de apetito, malestar general.

Tratamiento: Por lo general, no es necesario un tratamiento, pues en la mayoría de los casos las aftas desaparecen por sí solas, con un promedio de duración de 7 a 10 días.

Le recomendamos no comer alimentos calientes ni condimentados, los cuales pueden causar dolor.

Existen medicamentos de venta libre que alivian el área del dolor, los cuales se aplican directamente en el área ulcerada de la boca, contienen benzocaína, actuando como anestésico local, y actúa como protector para permitir la cicatrización del tejido ulcerado.

Hay varios remedios caseros: 1). Aplicar una mezcla a partes iguales de peróxido de hidrógeno o de bicarbonato de sodio y agua sobre el afta, 3 o 4 veces al día. Esto es calmante y también puede ayudar a sanar, esto contribuye para acelerar la cicatrización de las llagas. 2). Mezclar 50 por ciento de benadryl y 50 por ciento de magnesio cada 4 horas. 3). El uso de propóleo puede desaparecen los síntomas, es antibacteriano, cicatrizante y analgésico.

Se recomienda enjuagues con Gluconato de Clorhexidina. (no en niños)

Nos ha dado muy buenos resultados contar con este láser terapéutico (infrarrojo), como efecto analgésico y aceleran el proceso de regeneración del tejido, además el curso de la enfermedad es más corto. No recomendamos el uso de antibiótico, puede surgir alguna infección causada por cándida (hongos). Las aftas no son cáncer y tampoco lo causan. Sin embargo, hay tipos de cáncer que pueden aparecer primero como una úlcera bucal que no sana. Si el tratamiento casero no le da resultado, consulte a su odontólogo.

Hay otro tipo de estomatitis como herpes viral, herpes labial, enfermedad de mano pie y boca, herpes zoster, estomatitis angular, (irritación y agrietamiento en las esquinas de los labios), fuegos, infecciones bacterianas o por hongos, las cuales pueden ser infecciones y ser contagiosas, es muy importante, acuda con su médico, para que le recomiende el tratamiento específico. En otros artículos abordare cada enfermedad.