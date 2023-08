Su salud oral

28 de agosto se celebra en México, el Día del Adulto Mayor y Día de los Abuelos, tan importante uno como el otro, en artículos posteriores, les platicare a qué me refiero, en este tema tan extenso.

El Plan de Acción Internacional de Viena fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ese mismo año 1982, se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez, en México se determinó que el mismo día 28 de agosto sería considerado como el Día del Anciano.

Este tema muy importante, porque viene un tsunami de adultos mayores, para el año 2030, y no se diga para el 2050. Esto no significa pesimismo, por supuesto que no, es por esto que los jóvenes ya están actuando, y los adultos mayores también, desde todos los puntos de visto social y económico, perspectivas de derechos humanos con énfasis en la autonomía e independencia de las personas adultas mayores. En ocasiones tenemos confusión, que día se celebra el Día del Adulto Mayor, así como el Día de los Abuelos.

El 14 de diciembre de 1990, la ONU declaro el 1º. De octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, para reconocer y resaltar oportunidades asociados al envejecimiento demográfico mundial. De acuerdo con el INAPAM, en 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo.

Por otro lado, en 2021, el papa Francisco estableció que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores se lleva a cabo el cuarto domingo de julio, el 26 de julio fue establecido como Día Internacional de los Abuelos por la ONG Mensajeros de la Paz en 1998.

El motivo es la conmemoración a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, abuelos de Jesús. Significado del listón distintivo:

El color verde: significa el buen estado físico y emocional de la persona adulta mayor.

El filo dorado: significa la época dorada, en que las personas adultas mayores están libres de compromisos y pueden atender sus asuntos personales y vivir más plenamente.

Festejemos al Adulto Mayor, A los abuelos, 28 de agosto, 26 de julio, 1º. de octubre. ¡Felicidades! Por un mundo mejor para las generaciones futuras, pongamos nuestra visión en la misma dirección: hacia una longevidad sana, mediante la prevención.