Su salud oral

ICD

El International College of Dentits, ICD, (Colegio Internacional de Dentistas) se encuentra actualmente en casi 140 países, honrando a los dentistas líderes en el mundo desde 1920, siendo galardonados con el título FICD (Fellow International College of Dentists), para ser Fellow, se extiende solo por invitación. Un Odontólogo nominado pasa por un riguroso proceso de revisión que conduce al reconocimiento del "logro profesional sobresaliente, el servicio meritorio y la dedicación al progreso continuo de la odontología en beneficio de la humanidad" Este Colegio, tiene 5 valores: valores base del colegio: Liderazgo, Reconocimiento, Humanitarismo, Educación, Relaciones Profesionales Internacionales. Reconocer el servicio y la oportunidad de servir: Todos los miembros del Colegio, independientemente de su idioma nativo o país de residencia, se adhieren a un lema universal, Reconocer el Servicio y la Oportunidad de Servir. Se fomentan medidas de prevención y tratamiento de enfermedades bucales apoyando y alentando proyectos humanitarios, esto en todo el Mundo. El Valor de la Educación, es contribuir al avance de la profesión del Odontólogo, promoviendo el crecimiento y la difusión del conocimiento en el mundo. Es por este motivo, por este valor "La Academia", que el Presidente del ICD. Sección III México, y el Dr. Rodolfo Parada Fernández, Director de la Facultad de Odontología de la U.A.de C. Unidad Torreón, efectuaron sinergia para efectuar el Congreso de Egresados, en donde participaran 11 conferencistas, Fellows del ICD, Sección III México, cumpliendo con todos los valores del ICD. Gracias a todos ellos que nos distinguen este Magno evento que tendrá lugar en las instalaciones de la Facultad de Odontología, los días 8 y 9 de septiembre del presente. Dr. José Ángel Sifuentes Sifuentes, Dr. Federico Pérez Diez, Dr. José Agustín Zeron y Gutiérrez de Velasco, Dra. Laura Ma. Diaz Guzmán, Dr. Manuel de la Rosa Ramírez, Dr. Manuel de la Rosa Garza, Lic. Joaquín Sánchez Reynoso, Lic. Luis Adrián Vázquez González, SCDT. Thomas W. Graber, Dr. Jonathan Rodríguez Anaya, Dr. Luis Carlos Paras Fernández. Los temas que expondrán son importantes para la odontología de vanguardia. Compañero egresado, te esperamos, convive y festeja tu aniversario de graduación, con tus compañeros.