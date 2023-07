su salud oral

ESTILO DE VIDA

La vida es un tiempo que tenemos desde que nacemos hasta que llega el día que se cierra el círculo de esta y nos morimos. Puedo vivirla bien o mal, cada quien lo decide, no las circunstancias de ella, sino el estilo de vida equilibrado nos va a dar una mejor calidad de vida.

La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades (de acuerdo a la OMS). Es el bien intangible, cuando la tenemos ni cuenta nos damos y cuando la perdemos como la añoramos. Excluyendo excepciones, de nacimiento, o de accidentes.

Cuando tenemos pocos años de vida y aparentemente con toda una vida por delante, y toda la salud con nosotros, no nos cuidamos, ya que es tácito. Es tan bonito sentirse bien, en todos los aspectos, paz interior, felicidad, energía, ganas de levantarse, de reír, de jugar de trabajar de ir y venir!

Al inicio de año escuchamos muchos comentarios: "¡ahora si me cuidare!". Esto debería de ser siempre, un estilo de vida saludable en todos los conceptos, como prevención para el futuro, cuidemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. El ver a personas mayores en muy buen estado general, da gusto verlos, siempre han tenido tiempo para ellos, para respetarse y cuidarse.

Estilo de vida o forma de vida son expresiones que se designan, de una manera general, al conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas en todos o en cualquiera de los ámbitos del comportamiento para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal y este tiene repercusión en la salud tanto física como psíquica (trabajo, ocio, sexo, alimentación, automedicación, ropa, a veces son saludables y otras nocivas para la salud. El estilo de vida saludable es cuestión de actitud personal, pues saber y desear no es suficiente.

La salud es un beneficio que se ofrece con facilidad para aquellos que se esfuerzan por ella quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad de llevar un "Estilo de Vida Saludable". Para tener una calidad de vida, comprende hábitos de toda la vida, y lo sabemos, no estoy descubriendo el hilo negro, práctica habitual de ejercicio, permanezca activo, este estimula liberación de endorfinas, sustancias naturales de bienestar que produce nuestro cuerpo y que ayudan como analgésicos naturales, se recomienda hacer ejercicios aeróbicos como correr, nadar, caminar, 3 o 4 días a la semana o más si es posible.

Alimentación adecuada y saludable, disfrutar el tiempo libre, actividades de socialización, tener grupos de amigos es muy necesario mantener la autoestima alta, evitar el estrés, buscar formas de relajación los ejercicios como el yoga, tal chi, pilates, respiración meditación son recomendables; no consumir en exceso substancias tóxicas como alcohol, tabaco y otras drogas entre ellos alimentos dañinos para nuestro ser. Dormir adecuadamente, higiene personal y de nuestro ambiente personal, y por supuesto de nuestra salud bucodental. Las visitas regulares al dentista para realizar cuidados preventivos, minimizan las visitas para recibir tratamientos restauradores, más invasivos, caros y dolorosos, los odontólogos podemos prevenir muchas enfermedades sistémicas.

Someterse a una evaluación médica cada año y sobre todo si ya pasa de los 40, analizar problemas de salud crónicas, herencia, hábitos dietéticos. Estemos de la mano del profesionista adecuado, medico, dentista, psicólogo, nutriólogo, entre todos le podemos ayudar a sentirse adecuadamente. No tenga miedo de atenderse.

El cuerpo humano se va deteriorando con la vida, debemos de cuidarlo, las enfermedades se presentan sin darnos cuenta, y también los años no pasan en balde, vemos como las personas empiezan a caminar o levantarse con dificultad, como de pronto se presentan enfermedades "raras" de todo tipo que sería innumerable el describirlas. No hay enfermedades de moda como también he escuchado.

Venimos a esta vida a ser felices y dejar huella, el día tiene 24 horas, es muy importante saber administrar estas horas, y dedicarnos a "Nuestro Ser" un buen tiempo de cada día, como si fuera un ritual, cuidar los horarios de sueño, de alimentación. Es sumamente importante, para prevenir muchísimas enfermedades. Soy más agradable conmigo y con los demás si me siento bien.