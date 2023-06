SU SALUD ORAL

Normatividad en odontología

La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y la prevención de las enfermedades, con implicaciones humanísticas.

La ciencia y la técnica están al servicio de la vida, con criterio ético, el cual regula el respeto al ser humano de forma integral, la dignidad de la persona. La odontología es una profesión de servicio en la comunidad, respetando el marco jurídico mexicano, para una mejor calidad de vida, la relación médico paciente es una de las más complejas, es por esto, que hay disposiciones normativas que rigen la actuación de las ciencias biomédicas.

La Ley General de Salud es el máximo órgano de reglamentación y normativa en materia de salud en general, con fundamento en el art. 4º. Constitucional: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En odontología la norma oficial, establece criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en el sector salud, es de observancia general en el territorio nacional y sus disposiciones para los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado.

Nos rigen varias normas oficiales (las cuales fueron canceladas) relacionadas con la odontología, encaminadas a tener una buena calidad en servicios de salud, reflejada en nuestros pacientes.

El paciente al acudir a su atención odontológica, en el medio social o privado, se percatan de los lineamientos que cumplimos, o que debemos de cumplir. Al efectuarse la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas, queda desprovisto la seguridad de atención de los pacientes, la falta de obligación de la persona que ofrece los servicios.

Por parte de la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C. (en la cual estamos afiliados 120 Colegios de cirujanos dentistas del país) firmando el Presidente de esta, el Dr. Manuel Sergio Martínez Martínez, envió un oficio: Asunto: Cancelación NOM-013-SSA2-2015 para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Dr. Jorge Alcocer Varela Secretario de Salud , del Gobierno de México, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Gobierno de México, Dr. Ruy López Ridaura, Director General Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Gobierno de México, transcribo solo dos párrafos :

6. Nuestra querida ADM ha sido y seguirá siendo siempre una organización gremial preocupada porque sus integrantes y todos los odontólogos del país, presten servicio, bajo los más altos estándares de calidad mundial, en apego a las disposiciones legales vigentes en consonancia con los avances técnicos científicos de vanguardia global, por lo que eliminar esta NOM-013 dejaría a la deriva, años de trabajo y tiempo invertido en concretar y aplicar criterios uniformes, objetivos y transparentes de beneficio general.

7. Solicitamos de manera respetuosa y responsable no se cancele la NOM 013-SSA2-2015, para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, ni las 34 normas restantes referente a la salud, hasta en tanto no se haga un análisis profundo, detallado, desde el punto de vista normativo sobre todo desde el punto de vista técnico científico sus alcances, repercusiones y bondades, sin que ello implique no pueda ser objeto de exhaustiva revisión para determinar posibles adecuaciones que redunden en beneficio para toda la población de nuestro país, por lo cual los que integramos la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C., Colegios Federados y Socios Odontólogos, estamos en plena disposición de apoyar en los trabajos necesarios para un objetivo común.

Con el respeto de siempre al dirigirnos a ustedes, a su investidura, por el bien de todas las mexicanas y mexicanos que dignamente representan, firmando dicha solicitud, Dr. Manuel Sergio Martínez Martínez, Presidente A.D.M. la cual ya fue recibida y sellada por Gabriela Romero Martínez, Directora General de Atención Ciudadana.