Su salud oral

CANCELACIÓN DE NORMAS MEXICANAS

El pasado miércoles 14 de junio, la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas. A.C. por medio de Fundación ADM , el Dr. Jaime Edelson Tishman, Presidente de esta, y el Dr. Manuel S. Martínez Martínez, Presidente de ADM, efectuaron y nos invitaron a un foro virtual dirigido a la comunidad odontológica del país y publico en general sobre la cancelación de la Norma Oficial Mexicana en Salud Bucal. En el cual estuvieron participantes muy importantes dentro de la Odontología y Medicina Mexicana: Dra. Laura Susana Acosta Torres, Presidente de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, (FMFEO), Dr. Francisco Marichi Rodríguez, Director de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sr. Ayub Safar Boueri, Presidente de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental A.C. (AMIC Dental), Dr. Francisco Moreno Sánchez, Infectologo y Titular de la Especialidad de Medicina Interna del Centro Médico ABC Observatorio, Dr. Jorge Rosendo Sánchez Medina, Expresidente del Colegio de Medicina Crítica, Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, Servidor Público y Político, Dr. José Ramon Narro Robles, Ex Secretario de Salud en México, Dr. Heriberto Vera Hermosillo, Subdirector del Programa de Salud Bucal de la SSA en el año 2000 al 2010, Dr. Tito Reséndez Silva, Vocero de las Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México. Un foro muy importante, necesario y excelente, en donde escuchamos el criterio de todos los anteriormente nombrados, unirnos todo el gremio no solo odontológico, en general el de Salud, por lo pronto para defender esta posible cancelación de las 35 Normas Mexicana de Salud. Incluyendo las Normas Oficiales que competen al área de Prevención y Control de Enfermedades Bucales. El tema de Salud debe de preocuparle a todos los Mexicanos, estas Normas son apoyo para gestionar muchos tratamientos, y como su nombre lo dice " normatiza y regula" como efectuar los tratamientos. Si no hay causales, si no hay enfermedades, pues que no haya normas. Como comentó el Dr. Edelson, compartimos angustia y motivación, es muy importante unir fuerza con la medicina, nos han pegado parejo al desaparecer la única norma en relación con la salud bucal, y 34 Normas que más preocupación causan como obesidad infantil, hipertensión, diabetes, los tres tipos de Cáncer más comunes, otra muy importante la de Vigilancia Epidemiológica, al no medir la enfermedad, no hay enfermedad. Podemos recurrir a amparos necesarios, y medidas constitucionales, ya que dejan en la incertidumbre a todos los Mexicanos, tengan dinero o no, tengan servicios médicos, particulares o sociales, ya que afecta a todos los sectores de la población. Todos los Colegios, Asociaciones, Universidades, Especialidades, debemos de apoyar, manifestarnos, con apoyo de la comunidad. La comunidad posiblemente no conozca las normas, lo que queda claro es que les compete porque les afecta. Esto es urgente, para que la Secretaria de Salud no ratifique la cancelación de estas normas tan importantes. Si a Usted le interesa este tema, puede ver este foro abierto sobre la cancelación de la Norma Oficial Mexicana en Salud Bucal en www.youtube.com.