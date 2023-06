Su salud oral

¿QUIÉN ESTÁ METABÓLICAMENTE SANO?

El índice de masa corporal IMC es la medida utilizada para definir la obesidad o sobrepeso de una persona, parámetro a partir del cual se realizan los estudios y reportes a nivel global. El Obeso está definido por el IMC, que se calcula dividiendo el peso, en Kilos, por la Estatura al cuadrado en metros. Desde esa medida se han definido ciertos grados para la población 30 para arriba se define como obeso, entre 25 y 30 sobrepeso, de 25 para abajo normal y bajo 18,5 ya se comienza a considerar bajo peso. Se advierte que a veces es engañoso, pues hay personas que tienen un IMC que los califica como obesos, pero que no tienen un riesgo metabólico evidente como deportistas de alto rendimiento o dedicados a levantamiento de pesas. Los clústeres de salud metabólica y riesgo cardio metabólico ayudan a remodelar la predicción y el tratamiento de las enfermedades cardio metabólicas. Entre los 20 principales factores de riesgo mundiales para años de vida en 2040, los pronósticos de referencia señalan tres riesgos metabólicos (presión arterial alta, IMC alto y glucosa plasmática alta en ayunas) estos como las principales variables de riesgo. Sobre la base de estos y otros factores de riesgo, el concepto de salud metabólica está atrayendo mucha atención en la comunidad científica. Se centra en la agregación de factores de riesgo importantes, lo que permite la identificación de subfenotipos, como personas con peso normal metabólicamente poco saludable u obesidad metabólicamente saludable, que difieren mucho en su riesgo de enfermedades cardio metabólicas. Desde 2018, los estudios que utilizaron antropometría, características metabólicas y genética en el marco de análisis de conglomerados propusieron nuevos subfenotipos metabólicos entre pacientes con alto riesgo (p. ej., aquellos con diabetes). Se postula actualmente que no todos los obesos tienen que considerarse como individuos patológicos. Entre un 10 y 20% de los obesos estudiados no tienen alteraciones metabólicas habituales en este tipo de pacientes. Se acuña el término "obeso sano" para denominar a estos y diferenciarlos del colectivo más amplio y común de obesos patológicos. A pesar de todo no está bien acotada la definición de "obeso sano". Utilizar "obeso sano" como sinónimo de obeso sin complicaciones metabólicas es arriesgado . Se utilizan marcadores clínicos como la resistencia insulínica para identificar esta enfermedad. No está claro que el obeso sano tenga una menor morbilidad que el obeso patológico aunque el obeso sano sería un estadio inicial hacia la evolución al estado de obesidad patológica. Las personas delgadas y metabólicamente poco saludables tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) mayor que el riesgo observado en las personas obesas y metabólicamente sanas. Recientemente, nuevos análisis de conglomerados (agrupación de personas basada en computadora) también identificaron una gran heterogeneidad en el riesgo de diabetes tipo 2 y ECV y de su respuesta al tratamiento. Estos hallazgos revelan que puede haber un tesoro enorme, aún no detectado, por levantar en el campo de la investigación cardio metabólica. El síndrome Metabólico tiene que ver con la Hipertensión, con niveles elevados de azúcar en la sangre, con dislipidemia o un desorden de las grasas en la sangre ( alto colesterol total y LDL, altos triglicéridos, y bajo colesterol HDL además de una cintura grande. Una de las preocupaciones más importantes de la obesidad, es precisamente que en la mayoría de las personas con esta condición se presentan estas alteraciones y otras más que los llevan a estar en mayor riesgo y de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 entre otros. Los obesos Metabólicamente sanos son las personas con IMC mayor a 30 que no presentan este perfil tan claro de riesgo.