SU SALUD ORAL

LA RISA

Al igual que llorar, masticar, respirar, caminar, la risa es un mecanismo de liberación para el cuerpo, muy necesario, los centros del cerebro que regulan la risa son los que controlan las emociones, los miedos y la ansiedad.

Siempre se ha hablado de crisis, el estrés en el siglo XX y XXI, es lo último, por lo tanto, se está trabajando para ayudar a las personas a ser felices y que el día a día de acontecimientos no los consuma inevitablemente, las formas son muchas, el tema será dirigido a los beneficios tan grandes y lo importante que es la risa a lo largo de los años, desde que el mundo es mundo. No me refiero a una bella sonrisa, me refiero a reír, a buscar relajarnos, a buscar la felicidad, a eso venimos a este mundo, a ser felices y dejar huella.

Hace más de 4 000 años en el imperio chino existían templos donde las personas se reunían para reír con la finalidad de equilibrar la salud. La filosofía china del tao aconseja que para estar sano y mantenerse en forma hay que reír 30 veces al día. Entonces la risoterapia tiene un sustento empírico, (basado en la experiencia) de muchos años atrás, que demuestra que la vida es mucho mejor si la vivimos riendo.

En la India existían templos sagrados donde se podía practicar la risa; además algunos libros hindúes hablan sobre la meditación con risa, porque el hecho de reír es una técnica de meditación en sí misma y es un medio para conocerse interiormente que ayuda a estar en armonía con el mundo. Además, hay una creencia hindú que asegura que una hora de risa tiene efectos más beneficiosos en el cuerpo que cuatro horas de yoga. A lo largo de la historia encontramos diferentes corrientes filosóficas que, desde hace siglos, hacen referencia a la importancia de la risa para la gestión de las emociones y promueven su práctica (ver Sócrates, Platón, Aristóteles).

En culturas ancestrales de tipo tribal, existía la figura del "doctor payaso" o "payaso sagrado", un hechicero vestido y maquillado, que ejecutaba el poder terapéutico de la risa para curar a los guerreros enfermos. A la fecha se practica esta terapia en los hospitales, posteriormente hablare de este tema. Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa, lo que ha sido demostrado al descubrir que el córtex cerebral libera impulsos eléctricos un segundo después de comenzar a reír.

A raíz de la publicación del libro de Norman Cousins "Anatomía de una enfermedad o la voluntad de vivir" en la que habla de su enfermedad cuyo diagnóstico fue de "espondilitis anquilosante" una enfermedad del colágeno, cuya manifestación es como una artritis muy dolorosa y a la larga potencialmente limitante. Norman se dedicó a ver vídeos de Cámara Oculta y películas de risa (Chaplin, Hermanos Marx y otras del mismo género) y, aunque los médicos le habían dado pocas esperanzas de mejoría, a los 8 días volvió al trabajo y fundó "Humor Research Task Force".

La experiencia vivida por él fue la que estimuló las investigaciones sobre la risa. Daniel Goleman, en su libro "Inteligencia Emocional" hace referencia a que las personas alegres y positivas tienen más probabilidades de éxito que las que no lo son. Reír es un acto connatural a la raza humana. Desde muy temprana edad reímos.

No importa la cultura ni la sociedad donde se nazca, antes de aprender a hablar los bebés practican ya sus primeras risas. Y a partir de ese momento se convierte en conducta cotidiana e imprescindible de nuestras vidas. Mas la poca curiosidad científica ha propiciado que en muchos sentidos la risa y el humor continúen siendo un misterio.

Origen, características y relación con la evolución humana son aspectos que apenas en los últimos treinta años se han empezado a investigar. Por ello, hace algunos años, los científicos Matthew Gervais y David Sloan elaboraron una síntesis del puñado de investigaciones sobre la risa con el propósito de abrir un surco de estudio mucho más profundo: The evolution and functions of laugther and humor: a syntheticapproach.

Estos profesores de la universidad de Binghamton consideran que el origen de la risa se remonta a siete millones de años atrás, con los jadeos que los homínidos emitían al jugar. Mas fue necesario esperar tres millones de años, a que el hombre se transformara en bípedo, para observar un avance determinante. La posición en dos piernas permitió que el tórax se liberara de las exigencias respiratorias cuadrúpedas e hizo posible una mejor vocalización que estableció las condiciones necesarias para la risa que hoy conocemos.

Algo curioso es que, contrario a lo que podría pensarse, la risa no surgió junto con el lenguaje -que exige un desarrollo intelectual innecesario para la risa-, la cual puede brotar ante meras cosquillas y jugueteos. Fijándose así el marco histórico del surgimiento de la risa entre hace cuatro y dos millones de años. A propósito del Día del Niño: A REÍR.