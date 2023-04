SU SALUD ORAL

CONSULTA ODONTOLÓGICA

Sabemos que el acudir con el dentista les causa bastante miedo a todos los pacientes.

Creemos que la consulta odontológica es la que les causa más estrés que cualquier otro procedimiento médico, lo percibimos día con día.

Los pacientes tienen la necesidad de sentirse comprendidos, bien recibidos, sentirse importantes y cómodos. Los pacientes esperan calidad en nuestros tratamientos, pero la calidez, sensibilidad y empatía de nuestra parte, es de gran importancia. Somos odontólogos, no psicólogos, nuestros tratamientos van enfocados al área estomatológica, pero hemos aprendido a entender a las personas, y cuando tienen depresión, estrés, ansiedad, es muy importante detectar estas situaciones.

En mi caso personal, tratando de entender al ser humano, efectúe diversos diplomados para poder dar una mejor atención de calidez. Muy común, tener pacientes que desean hablar de su vida de sus experiencias, sobre todo esos momentos difíciles, muy seguido nos vemos en las situaciones que los pacientes lloran no por el dolor del tratamiento si no por lo que están viviendo en ese momento.

Atendí a una señora de 87 años, empezó a llorar y me dice: "doctora, tengo una depresión horrible, qué pena me da estar llorando"; la invité a llorar más, nos ayuda mucho llorar y sacar por este medio todas nuestras preocupaciones, nos relaja, pero mejor la invite a reír. "¿Cómo? Porque me voy a reír -me respondió-, si la tristeza que traigo es inmensa".

Así es, no sabemos cómo es la vida de cada quien, a pesar de que nos digan muchas cosas es necesario que por nosotros mismos lo captemos. En la medicina en todo lo concerniente a la salud, día a día es más importante las relaciones interpersonales de los médicos y pacientes, dando un sentido más humano, y buen humor a nuestro trato. Así mismo debemos de estar preparados para atender a este tipo de personas que nos llegan con depresiones fuertes, ya que desencadenarán muchas otras enfermedades.

La vida te puede dar un revés, y el orden de las prioridades cambian y las circunstancias cambian, pero la actitud depende totalmente de nosotros. Si queremos, lo importante es encontrar ese momento de desear, cambiar y de recibir el apoyo de otra persona. En el libro de Víctor Frankl, El Hombre en busca de sentido: "si no esta en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con lo que afrontes, eso es suficiente".

Si Ud. vio la película de Patch Adams (2009) el doctor que cura con sonrisas me dará la razón que el cariño es lo más importante para sentirse bien. El Doctor Patch Adams, actuado por Robin Williams en esa película que nos hace sonreír más de una vez y a ratos soltar una esquiva lágrima, una dosis de amor, de comprensión, de solidaridad humana. Patch descubre una nueva especialidad médica: la de risa.

Este tema de la risa es milenario, desde los chinos lo trataban, para curar. El buscar apoyo, liberarnos de depresiones, de relaciones tóxicas, liberar energía negativa, es muy necesario para tener una mejor calidad de vida.

Se ha comprobado que el estrés en la salud causa estragos muy grandes en todo nuestro organismo, con el estrés es más fácil sufrir problemas de corazón, cáncer, enfermedades gastrointestinales, en lo que compete a nosotros los odontólogos, ocasiona una gran pérdida de tejido de soporte de los dientes, fracturas de estos, dolores musculares en la cara, cuello, hombros, cintura, (ocasionado por el bruxismo y apretamiento de dientes).

Una hora de angustia equivale a cinco horas de trabajo físico, mientras que 5 minutos de risa equivale a hacer ejercicio aeróbico por 45 minutos. Continuará...