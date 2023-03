SU SALUD ORAL

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD ORAL EN LA SALUD GENERAL

Se ha demostrado la importancia que tiene la salud oral en relación con la salud general, cualquier infección bucal es suficiente para causar problemas en el resto de nuestro organismo.

La odontología actual es amplia e integral, considera a la cavidad oral, no de una manera aislada, sino en relación con la totalidad del ser. En la cavidad oral pueden desarrollarse focos, que pueden comportarse como el punto de partida o factor desencadenante de una enfermedad en otra área del cuerpo. Es por esto por lo que la boca es la ventana de la salud de nuestro cuerpo.

En la boca se hallan presentes varios tipos de bacterias, estas se mantienen bajo control con una buena higiene bucal como el cepillado (incluye estructuras dentarias, encía, y lengua) y el uso hilo dental diarios.

Cuando las bacterias perjudiciales crecen fuera de control, pueden ocasionar infecciones en las encías y en los órganos dentarios y de esta forma convertir la cavidad oral en un puerto de entrada al torrente sanguíneo por este medio ocasionar múltiples problemas generales.

Enfermedades de la mujer: Las mujeres embarazadas que padecen enfermedad gingival pueden ser más propensas a tener bebés prematuros o demasiado pequeños. En este estado gestacional, pueden padecer "gingivitis del embarazo".

Los cambios en los niveles hormonales durante la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia afectan el modo en que las encías reaccionan ante la placa que se deposita en los dientes.

Puede presentarse diabetes tipo 2, aun en individuos sanos, elevar los niveles de azúcar en la sangre y dificultad de controlar la diabetes. Se puede presentar incidencia de micro albuminaría, la enfermedad renal terminal es 5 veces mayor, además, el diabético en estas condiciones está propenso a otros problemas bucales, infecciones oportunistas como la candidiasis oral, boca seca, boca ardiente, agrandamiento de las glándulas salivales, infecciones post-exodoncia (extracción dental), o alteraciones en la percepción del gusto.

Enfermedades cardiovasculares: Las infecciones bucales pueden causar enfermedades cardiovasculares, como endocarditis bacteriana e infarto, comprometiendo la vida de la persona.

Problemas respiratorios: Las bacterias que proliferan en la cavidad bucal pueden viajar a los pulmones provocando enfermedades respiratorias, como neumonías.

Con nuestra boca iniciamos el proceso de masticación, si no está en buenas condiciones tendremos problemas gástricos, si no alimentamos nuestro organismo adecuadamente tendremos desordenes generales. Una mala alimentación puede disminuir la respuesta del sistema inmunológico, alterar el desarrollo físico y mental e incrementar la vulnerabilidad a las enfermedades. En Odontología, los pacientes son vistos como un ser biológico, con emociones, pensamientos y sentimientos, ya que no podemos tratar solo una cavidad oral. Todas las personas son "seres especiales" el mantener un buen estado de salud bucal acudiendo periódicamente al odontólogo, tener una correcta limpieza oral y tomando las medidas preventivas necesarias, es una garantía de evitar enfermedades que pueden desencadenarse desde la boca.