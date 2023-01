SU SALUD ORAL

ESTRÉS PSICOSOCIAL (PARTE II)

El estrés psicosocial se puede definir como los cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren en el cuerpo cuando una demanda externa o un factor estresante ponen a prueba la capacidad adaptativa de un individuo.

Según la duración de la exposición, el estrés puede clasificarse ampliamente en formas crónicas o agudas; sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada o un período de corte temporal establecido para el estrés agudo y crónico. Los estresores son estímulos externos que causan estrés en un individuo y se clasifican en 3 grupos:

• Desastres o crisis. Un evento impredecible que está completamente fuera del control del individuo. Por ejemplo, desastres naturales devastadores, como grandes inundaciones o terremotos, o guerras.

• Acontecimientos importantes de la vida. Estos son eventos raros que pueden ser positivos o negativos e incluyen separación matrimonial, encarcelamiento, muerte de un familiar cercano, despido del trabajo y lesiones personales.

• Micro estresores. La acumulación de micro estresores o molestias diarias puede tener el mismo impacto negativo en nuestra salud que experimentar un evento estresante importante. Ocurren en la vida de cada individuo; sin embargo, son diferentes para cada persona, ya que no todos perciben un evento determinado como estresante.

Los factores estresantes agudos son más comúnmente eventos a corto plazo y de tiempo limitado, mientras que los estresores crónicos denotan condiciones que son más duraderas y pueden no atribuirse a un evento específico. El modelo organizacional del proceso de estrés que explica cómo el estrés crónico conduce a resultados perjudiciales para la salud puede clasificarse en 3 etapas amplias:

1).- Exposición a demandas ambientales o eventos vitales negativos o estresantes.

2).- Autoevaluación y valoración de los factores estresantes, que podrían provocar respuestas negativas en ausencia de habilidades de afrontamiento.

3).- Activación del sistema biológico en respuesta a la demanda ambiental y psicológica.

Esta conceptualización del estrés sirve como un recurso para desarrollar herramientas de evaluación del estrés que ayuden a los investigadores a seleccionar una medida adecuada para usar en diferentes estudios.

LA Alostasis, "estabilidad a través del cambio" sugiere que el objetivo de la regulación no es la constancia, sino mantener la aptitud física en la selección natural (adaptación).

La palabra alostasis significa un estado cambiante, mientras que la Homeostasis significa permanecer en el mismo estado. La idea de Alostasis es que el organismo cambiará su medio interno para enfrentar el desafío o perturbación que le llega desde el exterior. La presión arterial no es constante, pero será mayor si el organismo tiene que ser muy activo y más baja si eso no es necesario. La constancia no es el ideal.

Lo ideal es tener el estado interno más relevante para el estado externo particular (adaptación).

La condición física obliga a la regulación de aspectos de la fisiología para ser eficiente en el ambiente al que se expone el individuo, lo que implica evitar errores y minimizar los costos. Ambas necesidades se logran mejor utilizando la información previa para predecir la demanda y luego ajustando todos los parámetros para afrontarla.

Por lo tanto, la Alostasis considera al valor inusual de un parámetro no como una falla respecto de un supuesto mecanismo que debería defender un punto de referencia fijo, sino más bien como una respuesta adaptativa a alguna predicción