Staind presenta su nuevo video musical titulado Lowest In Me

La banda de rock, Staind ha estrenado el vídeo oficial del sencillo Lowest In Me, el cual forma parte de su próximo álbum titulado Confessions of the Fallen, que saldrá a la venta este año.

El clip se encuentra ambientado en una institución psiquiátrica, y la oscura pesadez de la canción encaja con la desesperación de las paredes del manicomio.

Después de doce años, Staind regresa con una de sus canciones más potentes, según los conocedores, hasta la fecha.

Lowest In Me, el single debut del próximo álbum, Confessions of the Fallen - su primer nuevo álbum de estudio desde 2011 - es actualmente número ocho en el Top 10 Active Chart de Billboard en Estados Unidos y continúa en ascenso rápidamente.

