Cuando era niña, sabía que tenía talento y uno de sus sueños era salir en El Siglo de Torreón, sin imaginar, que su anhelo se volvería realidad no una, sino bastantes veces y hoy le toca de nuevo.

Wendolee Ayala, quien se dio a conocer en La Academia Azteca de 2002, ha aparecido en este diario desde que entró a dicho proyecto a la fecha, siempre hablando de sus proyectos profesionales y también de sus asuntos personales.

Ahora, la actriz y cantante ha dado a conocer su nuevo sencillo La cortavenas, un tema atrevido y empoderador. Ella charló de la rola, su cierre de año y su cariño por "El Defensor de la Comunidad".

"Yo soñaba con salir en EL Siglo de Torreón desde muy chiquitita y ahora aquí estoy y sigo en la lucha. He tenido un camino súper bonito y tengo que decir que he sido muy afortunada.

"He trabajado bastante, pero la verdad es que he recibido bendiciones de arriba y me siento agradecida de seguir haciendo música, de que vean mi evolución como artista, mujer y mamá", comentó vía Zoom.

"Wendo", como le dicen sus seguidores y amigos, tiene una nueva aventura que presumir y es su nuevo sencillo llamado La cortavenas, que ya cuenta con su video oficial.

"Es una canción que compusimos Salvador Aponte y yo. Recuerdo que le dije, 'vamos a componer algo que sea dramático y de amor tóxico', y así salió La cortavenas.

"Habla acerca de los amores tóxicos y la codependencia y cómo esto nos encadena para no dar nuestro máximo esfuerzo y no alcanzar los sueños, porque hay personas que viven en relaciones que ya no quieren estar, por eso en el video mostramos a una mujer poderosa, una reina en un trono, pero encadenada. Esta rola tiene muchos mensajes".

Para sacar las penas hay que bailar, de eso está consciente Wendolee, razón por la que dio a conocer esta melodía a ritmo de cumbia.

"Soy lagunera y traigo la cumbia en las venas. Crecí escuchando a Tropicalísimo Apache o Chicos de Barrio. Cuando me ponen la cumbia en el escenario se da una conexión muy padre. Junto con mi equipo el año pasado sacamos un disco en vivo con la Tropicana y la Dinamita. Vamos por buen camino y ahora sale La cortavenas, una cumbia oscura".

En cuanto al video, Ayala se muestra sensual y empoderada con el propósito de que sus fans se identifiquen con ella.

"Muchas mujeres tienen encarcelada esa parte sensual no solo por las cadenas que puedan a llegar a tener en relaciones intensas, sino también por las cadenas mentales. He peleado siempre por las 'gordibuenas', que he sacado el mensaje, que les digo que se atrevan y es más, ahora voy a incursionar en el OnlyFans porque quiero pelear con tanto estereotipo establecido. Se pueden lograr las cosas sin cambiar quién eres".

Desde su hogar, "Wendo", informó que su canal de Gordibuenas ha aumentado su alcance, tan es así que registró 60 millones de vistas de todos sus videos hasta ahora.

"Estoy feliz con esa parte. Es una responsabilidad grande tener a casi 1.8 millones de mujeres viendo qué opino o qué movimientos hago. Es complicado combinar la maternidad con todas mis actividades profesionales. A mí me gusta crear contenido que deje algo positivo en las personas".

Con tantas actividades, la artista confesó cómo es que puede realizarlas sin descuidar una de la otra.

"Tomo mucho café. Mi esposo me echa mucho la mano. Estamos celebrando 18 años de matrimonio. Me ayuda, pero también me las he tenido que ingeniar. Me voy a mudar a Austin, Texas porque la mayoría de mi familia está allá".

Como es sabido, Wendolee y su esposo Tod Hill atravesaron por una crisis matrimonial, sin embargo, según relató la cantante, su relación mejoró y todo va viento en popa.

"El año pasado fue difícil para mi matrimonio. Los dos estábamos viviendo un duelo después de lo que pasó con Hannah (Problemas de salud que tuvo cuando nació) y a los dos nos atacó de manera distinta. Fui bastante bien orientada e inicié terapia con una de las mejores doctoras que es Gabriela de Moroso, quien se ha dedicado a promover el amor propio entre mujeres. Me ayudó a ver lo que nos pasaba y a darnos cuenta que queríamos seguir luchando por nuestra familia".

Por último, Wendolee mencionó que cerrará el año trabajando. Externó que también se encuentra realizando castings para películas.

Con causa. La cantante genera contenido para pelear con los estereotipos y llevar el mensaje de que se pueden lograr las cosas sin cambiar.