'Soy humano y siento', Maya Nazor reacciona al beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Después de que Karely Ruiz protagonizara apasionante beso con Santa Fe Klan, Maya Nazor fue cuestionada sobre este suceso, y aunque no mencionó los nombres de los involucrados, aseguró que en este momento se encontraba disfrutando de su soledad.

A través de un en vivo por TikTok, Maya contó que a pesar de que siempre ha sido criticada, se ha mantenido al margen de las situaciones, argumentando que no suele responder a los ataques que recibe:

"De mí siempre han inventado muchos chismes, no tengo por qué darle explicaciones a la gente, entonces, si yo no salí nunca a defenderme de temas, no voy a hablar de temas que ya no son míos directamente", expresó.

Ante el bombardeo de preguntas sobre Santa Fe, y de palabras de aliento, Maya, nerviosa, trató de evadir el tema con una sonrisa.

"Tengo a mi bebé, ni siquiera he podido comer, mejor voy a terminar de comer y voy a estar con mi bebecito, seguirle cantando y bailando con toda la energía".

Nazor, quien aparece en varios videos del rapero, como "Mar y Tierra" y "Luka", confesó que se siente feliz disfrutando de su maternidad y de su soledad.

"Voy a ponerme a ser feliz con mi bebé, yo sola, como en esas veces que pones música, te estás probando la ropa y te ves al espejo, esa felicidad, wow, yo, se los juro, disfruto mucho estar sola, uno tiene que aprender a amar su soledad; yo estoy muy bien, feliz, se los juro, todo bien", expresó.

A pesar de que Maya Nazor no mencionó el nombre de su ex Santa Fe Klan ni el de Karely, sí admitió que como ser humano siente, pero que está bien, y que ver los ojos de su hijo la vuelven la mujer más feliz del mundo.

"A veces uno no siente nada y es la gente la que te hace sentir cosas, pero todo bien, todo bien, obviamente soy ser humano y siento cosas, pero estoy bien; tengo unos ojitos, los de mi hijo, que cuando los veo digo: no necesito nada más; me tengo a mi", finalizó.