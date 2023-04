Soy el único opositor al régimen: RMB

Este martes, el espacio Lado B de El Siglo de Torreón recibió al candidato por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja.

La coordinadora editorial Socorro Muñoz y la periodista Diana González, dirigieron la entrevista, la primera pregunta fue en referencia al rechazo de los resultados de la encuesta para elegir al candidato por el partido Morena a la gubernatura, donde resultó ganador el empresario Armando Guadiana.

Sobre ello, el también exsubsecretario de Seguridad expresó "porque fueron un fraude, no corresponden a la realidad, ni de la gente ni del pueblo de Coahuila".

"La gente de las diferentes regiones que yo estuve recorriendo nos pidieron participar, porque me ubican como el único opositor real al Moreirato, este régimen de corrupción y privilegios que ha endeudado y saqueado al estado". Cuestionado sobre su propuesta principal, Mejía Berdeja señaló que la primera que ha hecho es el combate a la corrupción y la impunidad.

"No me va a temblar la mano para instrumentar procesos penales que deriven en cárcel para los exgobernadores Moreira, incluso para Miguel Riquelme por malversación de fondos y desfalcos; como aquí en Torreón, por ejemplo, lo del Metrobús que está totalmente tirado y es un fraude".

DISTINTOS PARTIDOS

En seguida se le preguntó sobre su recorrido en los distintos partidos por los que ha militado, que incluyen el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, para ahora sumarse al PT.

Mejía Berdeja aclaró que sólo ha militado en dos partidos, que fue el PRI y Movimiento Ciudadano, "en el PRD solamente ayudé al presidente López Obrador cuando era dirigente del partido y lo acompañé un tramo pero no hice realmente una militancia activa. Quise ser candidato a gobernador, pero bueno, finalmente vino aquella alianza con el PAN en el 1999, después participé en Movimiento Ciudadano y en Morena yo no fui militante, yo participé en un proceso abierto que convocaron y como candidato o aspirante externo no a gobernador, sino al cargo de defensor de la 4T".

Ante ser reiterada su participación en otros partidos, el aspirante por el PT expresó "aquí hay un dicho que dice 'cuando se es perico donde quiera es verde', o sea, yo me he abierto brechas siempre, estoy acostumbrado a caer y a volver a levantarme, a enfrentar la adversidad, a tener una gran fortaleza y una gran resiliencia".

Comparó su experiencia con la de Manolo Jiménez, al que describió como un candidato "fifí, un 'peñanietito', de esas carreras construidas así, sin problemas, así tersas, con el gran aparato del gobierno atrás, la propaganda, los intereses, yo les digo, sería el Moreirato recargado, porque a la corrupción de la familia Moreira, hay que sumarle ahora la de la familia Salinas Jiménez".

SEGURIDAD

Al abordar el estado de seguridad en México, Mejía Berdeja aseguró que con el presidente López Obrador "se han mejorado varios indicadores, el tema del secuestro, del robo de vehículo, se ha contenido el tema de los homicidios y hay estados donde hay una baja; en el caso de Coahuila, el problema fundamental es el narcomenudeo, el cristal que están invadidas las colonias y los ejidos; el robo a casa habitación, el abuso sexual y el pandillerismo".

Acusó que la situación "se debe a la colusión de la Policía Estatal Fuerza Coahuila, que se llama ahora PEC, PCC y PAR, y esta policía cuyo jefe policial, le apodan 'El Jaguar' y que es un grupo de reacción, es realmente un azote para la gente de las colonias populares y de los ejidos".

Señaló que la Policía de Coahuila está coludida con un grupo criminal para vender cristal en las colonias. Ante los comentarios sobre pruebas, dijo tener "testimonios de muchos ciudadanos, además conozco el tema a cabalidad... fui parte de un engranaje, en un aparato de millones de personas darme la importancia que yo tengo que ver con todo, la agradezco mucho, pero yo fui un engranaje, pero conozco bien el tema".

Para cambiar la discusión, Mejía Berdeja apuntó a tener un gobierno igualitario, donde haya el mismo número de mujeres y hombres en los principales cargos.

"No solamente a nivel secretario sino directores generales, subsecretarios. Vamos también a generar protocolos contra la violencia de género, tanto en las oficinas públicas y hoy lo vamos a promover en los poderes y en la Fiscalía de Justicia del Estado; vamos a instalar un programa de apoyo a las mujeres, con guarderías infantiles para las mujeres trabajadoras; crear un programa de apoyo a los jóvenes, no solo educación, deporte, recreación, sino también de salud mental, porque ha crecido el tema de los suicidios en adolescentes y jóvenes, lo cual tiene que ver mucho con la salud mental".

DOS MUNICIPIOS

Criticó que Coahuila "no está bien", porque el desarrollo está concentrado entre Saltillo y Ramos Arizpe.

"La Laguna sale a flote porque aquí hay pujanza empresarial, somos una sociedad acostumbrada a vencer la adversidad, pero no porque haya una política industrial hacia La Laguna, si tu ves la región Centro y la Carbonífera, están totalmente abandonadas... la política del gobierno ha sido pago a algunos medios de comunicación, una fuerza política represiva y la otra una política social, que es fundamentalmente el reparto de despensas".

Agregó "no hay vuelo a Piedras Negras, no hay vuelo a Monclova, está aislado el estado, necesitamos que Coahuila, aproveche todo el potencial que tiene como estado fronterizo y norteño y no pensar que todo el desarrollo tiene que estar en el eje Saltillo-Ramos, qué bueno, hay que cuidarlo y mejorarlo, pero también que el desarrollo sea parejo para todo Coahuila, que no haya regiones de primera y de segunda, municipios privilegiados y municipios olvidados".

Cuestionado sobre cómo abordará el tema de la deuda de Coahuila, el exsecretario declaró que "sentará a los bancos, porque ya se les pagó una vez y media la deuda de Coahuila y los bancos con una gran irresponsabilidad, estuvieron otorgando créditos fraudulentos al gobierno, sabiendo primero que no tenían, primero, el soporte legal y segundo, que no teníamos la capacidad de pago".

"Yo haría una reestructuración, pero no para hacer negocio con las comisiones, para bajar la deuda de Coahuila, para que ya no estemos pagando 6 mil millones de intereses, que es lo que se paga cada año, para que cada familia de Coahuila deje de pagar los 70 mil pesos de intereses que les cuesta la deuda pública".