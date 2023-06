Sorprende Paul Stanley al dormir con una pequeña máquina de oxígeno

Paul Stanley está echando relajo en "La casa de los famosos México", sus seguidores le piden que se porte más activo dentro de la casa, pero él tiene que ayudarse de un aparato para mejorar sus oxigenación, la cual no es muy buena desde que le dio Covid-19.

El conductor de "Hoy", que tuvo en el programa una despedida en la que estuvo presente su madre y su novia, tuvo que ir al hospital poco antes de ingresar en al reality, y a días de haber llegado ha empezado a preocupar algunos de sus seguidores porque apareció con oxígeno, lo que intrigó a algunos de sus compañeras, como Bárbara Torres y Wendy Guevara.

En abril, el hijo del fallecido conductor Paco Stanley, reveló que fue hospitalizado porque no podía respirar adecuadamente, y no por haber abusado de la fiesta como algunos señalaron, sino porque padeció una hipoxemia severa, es decir, un nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias. La hipoxemia es signo de un problema relacionado con la respiración o la circulación, y puede provocar diversos síntomas, como dificultad para respirar.

Relató que tuvo un viaje de más de 17 horas, voló de Europa a México con diversas escalas, pero al llegar a su destino final, la Ciudad de México, comenzó a sentirse muy mal.

-Paul Stanley y el oxígeno que tiene que usar

Bárbara Torres y Wendy Guevara, compañeras de Paul en "La casa de los famosos", se acercaron al conductor para preguntarle cómo había dormido, y se sorprendieron al ver que una pequeña máquina de oxígeno estaba en la cama de Paul; lo cuestionaron y él explicó por qué debe de usarla cada noche.

Recostado en su cama, Paul puntualizó que sus oxigenación quedó mal desde que le dio Covid, desde entonces las noches no son tan placenteras, por lo que tiene que hacer uso de esta herramienta.

"No descansaba, amanecía ansioso, no me podía concentrar, estaba emputado, y me detectaron esa madre y amanezco al pedo con esa madre. En la noche se te corta la respiración, todo tu cuerpo no oxigena bien, duermes te despiertas, duermes te despiertas", relató.

Mientras Paul se encuentra en "La casa de los famosos", se estrenará "El Show. Crónica de un asesinato", la docuserie relacionada a la muerte de su papá, Paco Stanley; sobre ésta, él dijo no saber detalles, mientras que Rosa María Nogueron, productora ejecutiva del reality show, aseguró que se trató simplemente una coincidencia.