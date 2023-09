'Son recuerdos que no quisiera tener'

"Son recuerdos que uno no quisiera tenerlos", dijo Tomás Zamora Garza, quien estuvo presente en la zona devastada por el sismo que sacudiera a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 horas, que alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter.

Tomás, ahora de 77 años de edad, recuerda que Francisco su hermano, así como sus sobrinas y su cuñada, vivían en la capital del país cuando la tierra se sacudió. De inmediato trató de comunicarse, pero no era posible, las comunicaciones se vieron afectadas.

Cuando logró tener comunicación, Tomás no quedó del todo tranquilo, por lo que no dudó en viajar hasta la Ciudad de México, antes Distrito Federal, para ayudar en lo que fuera posible.

"De momento no nos movimos porque nos pedían tranquilidad, porque era un caos en ese momento, había problemas de comunicación, transporte; no había acceso a las vías de comunicación. Días después, nos tocó ver un desastre tremendo, derrumbes por todos, lados, y andaban en búsqueda de personas", compartió Tomás, quien lo vuelve a vivir como si hubiera sido hace días.

Lo más impactante para él, además de ver los grandes edificios colapsados, las calles destruías, fue el rescate de dos cuerpos que quedaron atrapados entre los escombros.

"Es una cosa tremenda", dijo aún con asombro.

Durante su estadía en la capital, Tomás se sumó a las labores de rescate, pero solo en aquellas que les permitía la autoridad, pues la idea era no exponerlos.

Con 39 años de edad, Tomas y su hermano Francisco, eran llamados para retirar algunos grandes pedazos de concreto o lo que fuera posible, en apoyo a los rescatistas.

"Es una sensación fuerte; fueron largos días, fueron eternos", fue como describió Zamora, su estadía en aquella ciudad afectada por el sismo.

Y justo, 32 años después del sismo que sacudió a la ciudad, lo hizo de nuevo. Esta vez la magnitud fue ligeramente más baja, de 7.1 grados y registrándose alrededor de las 13:14 horas del día. El temor para Tomás regresó igual o peor que la primera vez. Y es que en esta ocasión, tardó entre 6 a 7 horas en comunicarse nuevamente con su hermano, quien pese a lo vivido más de tres décadas atrás, decidió quedarse.

"Fueron horas tremendas, la incertidumbre de no saber por ningún medio, ver las noticias, se siente uno más impactado todavía, empieza uno a pensar muchas cosas, vienen a la cabeza desgracias, pedía a Dios que no pasara ninguna tragedia, y para nadie", comentó visiblemente afectado al recordarlo.

Esta vez no viajó a ver a su hermano y mucho menos se sumó a las labores de búsqueda.

Ahora que la fecha está por llegar, la sensación de inquietud y de preocupación se hace presente para Tomás, sensación que dijo, no debería vivir nadie.

"Se queda uno impactado, en la memoria se queda, son recuerdos que quisiera uno no tenerlos. Más en estas fechas se acuerda uno, no lo puede uno pasar por alto", dijo para después continuar con sus labores de docencia, y esperar pacientemente a que no suceda nada más.

DEL 19 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con el Gobierno Federal, en las costas de Michoacán a las 07:17:49 horas (tiempo local) del jueves 19 de septiembre de 1985, a una profundidad de 15 kilómetros (km), inició la ruptura de una porción de la corteza que originó un sismo de magnitud 8.1 (escala de magnitud de ondas superficiales, Ms). El movimiento del terreno a consecuencia del paso de las ondas sísmicas se percibió en el centro, sur y occidente del país. Ocasionó decesos y daños extraordinarios en Ciudad Guzmán , Jalisco y Ciudad de México, ambas ciudades alejadas de las costas del Pacífico, 275 km y 400 km de distancia, respectivamente.

La noche del viernes 20 de septiembre, a las 19:37 horas, en la costa occidental de Guerrero, ocurrió el segundo evento más importante de esta secuencia, cuya magnitud fue 7.6 y que causó el colapso de muchas estructuras dañadas primeramente por el evento principal.

El total de pérdidas se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares, más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. La cifra oficial fue de 6 mil muertes.

En el 2017, fue en los límites de los estados de Puebla y Morelos (8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla) a las 13:14 horas, del martes 19 de septiembre, a una profundidad de 51 km ocurrió un sismo de magnitud 7.1. La Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca reportaron 228, 74, 45, 15, 6 y 1 decesos; respectivamente. El costo de las afectaciones se estimó en 62 mil 99 millones de pesos.

Y finalmente en el 2022, a las 13:05 horas del lunes 19 de septiembre, una profundidad de 15 km, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.7 localizado 63 km al sur de Coalcomán, Michoacán.

Con base en la información del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (Cenacom), el movimiento fue percibido de manera fuerte en los estados de Colima, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero.

Para las 17:00 horas del 20 de septiembre, el SSN contabilizó 871 réplicas para este evento, la más grande de magnitud 5.8.