'Son corruptos hipócritas', dice AMLO al exhibir video de Xóchitl Gálvez golpeando una piñata del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video de Xóchitl Gálvez, virtual aspirante presidencial del Frente Amplio por México, en el cual la panista golpea una piñata del PRI.

-"¡Ya llegó! ¡ya está aquí! ¡La que va a ching... al PRI!", corean un grupo de mujeres mientras Gálvez golpea la piñata del tricolor. Antes, AMLO criticó que hay conservadores hipócritas y que se quedan callados.

"Es como cuando, se decían los panistas: los priistas son muy corruptos. Ya he platicado sobre eso y terminaron agarrados de la mano y si puede ser, no todos, de que los priistas sean corruptos, pero los panistas también, la diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas, eso es todo", dijo AMLO.

El presidente refirió que algunos de los dirigentes del PAN sostenían una cosa sobre el PRI hace un tiempo y ahora ya sostienen otra, luego se proyectó el video. "Ponlo, no creo que haya problema. Uno donde está la señora Xóchitl, rompiendo una piñata del PRI", comentó.

El mandatario aseguró que para transformar un país se necesita autoridad moral y congruencia, de lo contrario no es posible llevar a cabo un cambio profundo.

"Sin autoridad moral no se puede gobernar un país con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. No es 'yo pensaba así y ahora pienso' o 'como digo una cosa digo otra', ¿quién decía eso? No se puede".

