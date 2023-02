Soluciona Lerdo demanda por 430 mdp

Lerdo se librará de responder a una demanda millonaria "impagable" para el Municipio por 430 millones de pesos, derivada de una mala negociación entre el Municipio, la empresa TICSA y la CFE, de hace unos 17 años.

Lo anterior gracias a que el Congreso del Estado autorizó un adendum al contrato celebrado entre la empresa TICSA, la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), con lo cual la venta de agua tratada no será exclusiva, permitiendo su venta hacia terceros y una ampliación del plazo de 10 años para la empresa TICSA, con ingreso del 7 por ciento de la venta de aguas grises al Sapal.

"Ya a nosotros nada más nos entregue nuestro porcentaje. El acuerdo es que nos van a quitar la demanda y ya el sistema de agua va a tener una bronca menos y es un tema histórico, porque esa deuda de 430 millones de pesos hoy desaparece y el acuerdo era hasta que se publicara en el Congreso del Estado, ya se publicó y hay que esperar a que salga en él periódico oficial del estado y eso nos va a permitir ir con ellos a los Tribunales para que se desistan de la demanda en contra del Sapal", dijo el alcalde Homero Martínez Cabrera.

El municipio de Lerdo no habría podido responder a la demanda, cuyo monto además iba en ascenso porque originalmente se acordó que el agua que no usara la CFE sería pagada por Sapal a la empresa, lo que nunca pudo ser. Era impagable la demanda porque el presupuesto anual total del Ayuntamiento (atención al servicio público, obra pública, operatividad de la Presidencia, recursos materiales y nómina) no llega a los 600 millones de pesos.

Dentro de la firma del convenio, se establece que desaparecerá la demanda de la empresa TICSA hacia el Sapal por 430 millones de pesos, ya que ellos no recuperaban su inversión, el Sapal reconoció el adeudo y la manera a pagarles fue ampliar el plazo de funcionamiento por 10 años más y durante ese lapso el sistema ingresará el 7 por ciento de la venta de aguas grises.

"Ya libramos que no hubiera una cláusula de exclusividad y que el agua no estuviera etiquetada para exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad y en segundo lugar que podamos ofertar la tercera parte de esas aguas grises y reconocerle a TICSA que en estos casi 20 años que han estado trabajando, porque la planta tratadora tiene 17 años, y ellos no han recuperado la inversión que se hizo de origen y que lo que hicimos fue ampliar el plazo para que ellos sigan operando la planta", dijo el alcalde.

El alcalde dijo que el Municipio evidentemente genera las aguas negras pero para hacerlas llegar a las aguas tratadoras, se requieren de líneas de conducción, cárcamos de bombeo, mismos que también ocupan energía eléctrica, "y por ello al menos ya nos pagaron un 7 % de una primer factura y es el primer pago después de 17 años que hoy recibe el Sapal, que son 308 mil pesos", dijo el edil, quien enfatizó que dependen del número de litros que se vendan.

"Ellos traían una demanda contra el Sapal de alrededor de 430 millones de pesos porque ellos no recuperaban su inversión y al reconocer nosotros la deuda, nosotros les vamos a pagar con tiempo porque ellos se les vencía el periodo en el 2026", dijo.

Después de que venza el periodo, la planta tratadora se entrega al Municipio.

En cuanto a la proyección de ingresos, el alcalde dijo que una vez que el sistema venda los 200 litros de agua por segundo, el Sapal deberán ingresar entre 2.5 y 3 millones de pesos mensuales, lo cual consideró un reto.

Dijo que actualmente hay agua disponible, ya que solo se entregan entre 60 y 70 litros de agua tratada por segundo a CFE para las termoeléctricas, por lo que entonces tienen 130 litros de agua tratada disponibles, aún cuando ya se tiene el contrato firmado con la empresa de fertilizantes Tarafert, lo anterior porque esta empresa empezará a funcionar en unos 3 años aproximadamente, "por lo cual en este periodo el ayuntamiento podrá ofertar esa agua a cualquier empresa que desee adquirir aguas grises", acotó el alcalde.