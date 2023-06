Sólo escuelas de La Laguna modifican horario

Sólo las escuelas de La Laguna tienen el permiso oficial para cambiar el horario de entrada y de salida por la fuerte ola de calor que se registra en la entidad, en el resto de las escuelas solo se está solicitando suspender recreos y actividades al aire libre donde no existan domos. Los alumnos pueden llevar ropa cómoda, incluso gorras.

Rolando Cruz García, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), dejó en claro que sólo "en La Laguna sí tienen permiso de salir más temprano, en La Laguna hemos llegamos a los 43 grados centígrados y casi llegando a los 44 grados, allá sí hay permisos para ajustar los horarios", comentó.

En el resto del estado y en la ciudad de Durango, comentó que las escuelas que registren alguna incidencia sobre esta fuerte ola de calor las deben de hacer saber a la misma secretaría.

Por lo pronto, en una circular enviada a todas las escuelas, la SEED les hizo del conocimiento de ciertas medidas a aplicar por esta ola de calor y para que los supervisores estén al pendiente de sus escuelas.

Entre estas medidas está el no permitir que los menores estén a la intemperie si la escuela no tiene domo, si se cuenta con uno, los alumnos deberán estar bajo el mismo y no bajo los rayos directos del sol.

Todas las actividades de educación física se realizarán bajo domos, nada más, donde no existen se suspenden las actividades de educación física porque los alumnos no pueden estar bajo el sol.

Sobre los horarios de entrada y/o salida, hasta este momento no se modifican, "pero las escuelas que no tengan aire acondicionado y no puedan refrescar las aulas será a decisión de cada escuela si modifican el horario, si lo hacen más corto o en condiciones adversas o extremas, suspender clases, pero cualquiera de estas acciones deberá de ser notificada a nosotros", señaló el subsecretario.

Y fue todavía más claro y específico, que cada directivo revise las condiciones y decidan si tienen o no recreo, primero, si tienen las condiciones para ello, si tienen las condiciones para aplicar clases o para modificar horarios.

Otro punto que el funcionario quiso dejar en claro fue que, por esta ola de calor, los alumnos no están obligados a llevar el uniforme para que acudan con ropa de colores claros y que se sientan más cómodos.

Incluso, se tiene el permiso y autorización para que los alumnos puedan acudir a la escuela con una cachucha o un gorro para protegerse del sol en el trayecto de la casa a la institución.

El funcionario dejó en claro que no tienen a la mano el número de escuelas que tienen domos en el estado, pero señaló que aproximadamente el 60 por ciento de ellas sí cuentan con uno y el 40 por ciento todavía no.

Principalmente las escuelas urbano-marginadas son las que no tienen o las que están en comunidades más alejadas.