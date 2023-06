Comité Ciudadano solicita proyecto definitivo de Agua Saludable

Representantes del Comité Ciudadano en Defensa de la Calidad del Agua acudieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la Ciudad de México, a solicitar el proyecto ejecutivo definitivo de Agua Saludable para La Laguna, pues desde hace más de un año lo solicitaron en la oficina regional y no han recibido respuesta.

Vía telefónica, Juan Carlos Parga Torres, explicó que se solicitó la cita en Palacio Nacional directamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les canalizó con el director de la Conagua, pero expuso que "ni con la orden del presidente nos han recibido, se trata de recursos de orden público que se están manejando con mucha opacidad, son muchas mentiras las que le está diciendo Conagua al presidente".

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, presentó el avance en diferentes proyectos hidráulicos prioritarios, entre ellos el de la Comarca Lagunera, con un avance físico del 25 por ciento.

Martínez Santoyo hizo énfasis en que, con el proyecto Agua Saludable para La Laguna, se promueve la salud de 1.6 millones de personas de 311 localidades de Durango y Coahuila, que consumirán agua de calidad, en lugar de la contaminada con arsénico. En dichas obras, se invierten 14 mil 793 millones de pesos, que han permitido generar más de 750 empleos directos y 250 indirectos.

Indicó que se atiende un problema que fue ignorado durante décadas y se generará un desarrollo regional respetuoso del medio ambiente con agua superficial en cantidad y calidad suficientes.

Precisó que las obras contemplan la construcción de una presa derivadora, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento, redes troncales de distribución y acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura hidroagrícola.

Al respecto, Parga Torres aseguró que la información que presentó la Conagua no es real, puesto que persiste la opacidad en cuanto a presentar el proyecto ejecutivo y existen muchas dudas en torno a las obras, como que presuntamente se cobró un levantamiento topográfico que no se hizo, no ha avanzado la tecnificación de riego ni la compra de derechos, y no se ha presentado el proyecto definitivo, tras el cambio que se hizo de la derivadora, que nunca se justificó.

