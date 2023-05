Solicitan a candidatos mayor interés en arte y cultura

El próximo 4 de junio, Coahuila elegirá a su nuevo gobernador.

Cuatro son los candidatos a dirigir el estado: Manolo Jiménez Salinas (coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI, PAN y PRD), Armando Guadiana Tijerina (Morena), Ricardo Mejía Berdeja (PT) y Lenin Pérez Rivera (coalición Rescatemos Coahuila, UDC y PVEM), quienes el pasado 1 de mayo, en el Museo del Desierto de Saltillo, sostuvieron el segundo debate a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Seguridad, salud y economía son algunos de los temas que resaltan en la agenda. No obstante, creadores coahuilenses indican que el arte y la cultura han carecido de protagonismo en las propuestas de los candidatos y, a su vez, perciben una lejanía de los aspirantes respecto a quienes conforman y dan vida al gremio cultural.

En este contexto, El Siglo de Torreón estableció diálogo con Daniel Maldonado, Martha Chávez y Ricardo Bugarín, tres creadores locales que accedieron a emitir su voz. El llamado propone un acercamiento para que sus peticiones sean escuchadas, así como la exigencia de la valorización del trabajo artístico y la inclusión de personas profesionalizadas en gestión cultural para la próxima administración estatal, con el fin de asumir los puestos correspondientes.

Potencial económico

Daniel Maldonado es profesor, escritor y poeta. Indica que la cultura no suele ser tratada desde su potencial económico. Explica que este campo es capaz de fungir como aliciente para el turismo, la educación y otros servicios. Para ejemplificar, refiere lo que acontece con la Escuela Municipal de Danza Contemporánea, donde alumnos vienen de otros estados a estudiar y, por ende, a consumir.

"Imagínate una escuela de música donde vengan chavos del noreste o noroeste del país. Los centros de cultura son centros de potencia económica y nunca se toman en consideración. Lo primero sería eso, que cultura deje de ser el patito feo arrinconado".

El escritor indica que la cultura fomenta las capacidades críticas e intelectuales de los individuos, por eso la importancia de su mediatización y de que la administración estatal entrante se interese por crear públicos para las diferentes disciplinas. Así mismo, urge a aumentar el presupuesto para cultura (que en 2023 fue de 221 millones 241 mil 239.85 pesos, según el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila) y el diseño y aplicación de programas con mayor calidad.

"Tenemos una serie de problemáticas que se vienen arrastrando desde décadas, no se ve el cambio y no se le va a ver porque no hay una perspectiva de beneficio económico".

Sin acercamiento

Por su parte, la maestra Martha Eugenia Chávez, actriz, dramaturga y directora de teatro, comentó que sólo ha recibido la invitación de un candidato para conocer sus propuestas vía una reunión virtual en Zoom, a la cual no pudo asistir. De los tres restantes aspirantes no ha tenido acercamiento, por lo que desconoce sus propuestas en materia cultural.

"Desconozco si a los otros candidatos les interesa el tema. Yo creo que no, porque al menos conmigo nadie ha generado una charla, mesas de diálogo, nada. Son muchas cosas que se tendrían que revisar. De entrada que haya gente capacitada en el área de cultura, porque hablando de las ciudades más importantes como Torreón, Saltillo y Monclova, me parece que ya exigen que en las filas de las áreas de cultura haya gestores profesionales".

Para Chávez, es importante preocuparse sobre la profesionalización de quienes dirijan la cultura estatal en la nueva administración. El perfil que pide la dramaturga refiere a personas que conozcan los mecanismos de este campo, las maneras de gestionar recursos y sean capaces de hacer revisión profunda a los programas para la promoción de la cultura.

"Los que ya tenemos una formación y que nos dedicamos a la creación, precisamente necesitamos promotores, porque a través de la secretaría o instituciones se necesita que promuevan el trabajo de los artistas coahuilenses".

Así mismo, manifestó que se debe poner mayor atención al Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), para que su llamado sea puntual.

Menos impuestos

Ricardo Bugarín también es dramaturgo y director de teatro. Indica que los candidatos deberían proponer retirar o reducir el impuesto a las presentaciones de teatro, debido a que ha significado un gasto importante al momento de montar una obra.

"Si no se va a cumplir con el objetivo básico de que se promueva el arte y la cultura, pues por lo menos que tengamos la oportunidad de no tener que estar pagando por ello. Creo que eso es una de las principales observaciones que tenemos los artistas escénicos".

Al igual que la maestra Martha Chávez, indica que se debe hacer énfasis en la elección de funcionarios preparados para el área, así como mejorar el sistema de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones culturales en Coahuila.

"No tenemos idea de cómo se usan los recursos. Y como ciudadanos también hemos estado mucho tiempo acostumbrados a no preguntar […] Al final del día, la responsabilidad que tiene un teatrista, un poeta, un pintor, es hacer ruido y sacar de la zona de confort la mente de las personas".

Oportunidades

Finalmente, la pintora Nancy Ríos, quien el año pasado logró exponer el Palacio de La Piedad de Venecia (Italia), comenta que ve necesaria la creación de recintos culturales con mayor accesibilidad y funcionalidad para los artistas. Ejemplifica que, en ocasiones, una academia o artista emergente no puede costear los gastos que implica rentar un teatro o galería para exponer.

"Un lugar que sea de más fácil acceso, que a lo mejor rentarlo no me implique algo fuerte que me descapitalice".

Así mismo, enfatizó en lograr mayores oportunidades y reconocimientos para los artistas plásticos, para así generar un impulso y motivación a seguir ejerciendo su trabajo, pues en muchas ocasiones tienen que migrar de la ciudad para hacerse camino.

"Ojalá que en sus propuestas entre el impulso al arte, tanto en lugares como en presupuestos, en facilitarnos la manera en que más gente conozca el arte que se está haciendo aquí y sea todavía más fácil que podamos tener esa proyección".