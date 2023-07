Activista solicita respeto hacia las mujeres

Un llamado de respeto, no solo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual sino a las mujeres en general, es el que lanza Raymundo Valadez Andrade, responsable jurisdiccional del Programa de VIH y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Salud, al presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, Rodolfo Silva Esparza, quien declaró que se ha recibido reportes de socios sobre la presencia de estas personas en áreas diferentes al sector poniente, hecho por el que había solicitado la intervención de la autoridad municipal para mantener el ambiente familiar.

"Hizo en días pasados una declaración a la prensa, donde pues exagera y le falta el respeto no solo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual sino a todas las mujeres en general, porque de acuerdo a la indumentaria, él da por hecho de que tanto la calzada Colón, la avenida Morelos, la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, están plagadas de mujeres que ejercen el trabajo sexual y dice que ha recibido muchas quejas al respecto, como si él fuera Atención Ciudadana del municipio, cosa que no lo es", comentó Valadez.

La pregunta que lanza hacia el presidente de dicho organismo, es ¿cómo es que se van a percatar si una mujer está ejerciendo o no el trabajo sexual?

"Hoy en día ya no son los tiempos de hace más de 30 años, hoy en día muchas mujeres optan por traer ropa cómoda, ropa fresca y no por eso las vamos a tildar de trabajadoras sexuales y aunque fueran trabajadoras sexuales, no les vas a restringir el libre tránsito".

Valadez también comentó que es casi imposible que haya trabajadoras sexuales a las 2 o 5 de la tarde, pues el grueso de sus clientes se encuentra laborando, además aseguró que este oficio se mantiene en el sector poniente de la ciudad.

"Esto me preocupa realmente porque el hecho de que una mujer ejerza el trabajo sexual, no quiere decir que no tenga derechos, no quiere decir que podamos permitir que se pisotee su nombre y su dignidad".

Sobre el ambiente familiar que se busca "mantener", Raymundo Valadez mencionó que en las calles se escuchan gritándose hombres "vete a la ve…ga", "y eso al señor no le preocupa, el tema del comportamiento de nosotros los hombres en relación a la violencia de género, tanto verbal, psicológica y física, eso sí atenta contra los valores familiares, y eso a nadie le ocupa ni le preocupa y echa andar un proyecto para evitar la violencia hacia las mujeres, hacia las familias".

"Eso me parece una falta de respeto, no solo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, a todas las mujeres, porque como te vistas, a lo que te dediques, antes que todo eres mujer, eres un ser humano y mereces respeto", concluyó Valadez Andrade.