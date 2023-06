Software para nuevo corralón municipal de Lerdo evitará malos manejos del personal a cargo

El alcalde Homero Martínez presentó ante el cabildo un video mediante el cual se explica la forma en la que funcionará el software para el nuevo corralón municipal que actualmente se construye. Informó posteriormente que el servicio de grúas y corralón municipal comenzará a funcionar tentativamente para el día 25 de este mes de junio.

El alcalde dijo que se ofertará a los ciudadanos un descuento del 50% en el corralón municipal para quien pague en los primeros 5 días. Actualmente, dijo el presidente, los ciudadanos pagan al particular alrededor de 2,500 pesos por arrastre y aparte la estancia del corralón que son aproximadamente unos 200 pesos por día.

El ayuntamiento estima adquirir 2 grúas para proporcionar el servicio una vez este listo el corralón municipal.

Según los registros de Vialidad, al año entran alrededor de 1,300 vehículos al corralón que hoy opera el particular que también se encarga del arrastre.

El ayuntamiento estima que una vez que funcione el corralón municipal este servicio representará ingresos de entre 5 y 7 millones de pesos anuales por este concepto, que actualmente no recibe pues es una empresa particular la que se hace cargo.

"Ha habido muchas quejas de que hay abusos y que el particular les cobra mucho entonces la iniciativa del ayuntamiento es que nosotros podamos prestar el servicio. Estamos haciendo las adecuaciones necesarias, estamos haciendo el corralón y preparándonos con el software, porque era un servicio que no prestábamos, entonces habremos de contratar personal y comprar todo el equipo necesario", dijo el alcalde.

Explicó que con este servicio no permitirán abusos contra los ciudadanos y que al ser un proceso digital, se registrará cada etapa, desde el traslado del vehículo hasta su entrada y salida del corralón, con el objetivo de evitar actos de corrupción y garantizar la transparencia.

"No dejamos ningún campo abierto para que no se puedan hacer modificaciones por parte de la gente que estará a cargo en el corralón. Les decía que, por ejemplo, si un accidente se suscitó hace un mes y en el corralón le ponen que tenía 2 días eso ya no se va a poder permitir a través del sistema ya que será automático y ya vamos a amarrar cualquier tema de corrupción y que eso permita que los ciudadanos vean que hay transparencia y no hay favoritismo", dijo el alcalde.

Mencionó que la construcción del corralón va de la mano con la construcción del próximo Centro Operativo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y el objetivo es que después del 25 de junio ya se esté prestando el servicio de esta forma.

ANUNCIAN MODIFICACIONES DE TRÁNSITO EN PERIFÉRICO

El Cabildo aprobó restringir el acceso al periférico en el retorno hacia las colonias Nueva Rosita y Quintas Lerdo, en dirección a la avenida Los Ángeles.

"Realizaremos las adecuaciones necesarias en la infraestructura vial para prevenir accidentes en esta zona. Se está evaluando la posibilidad de construir un cruce para mejorar esta vialidad y evitar accidentes viales", afirmó el edil.