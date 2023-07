Sofía Rivera y la producción de LCDLFMX, en problemas legales con los Mayer

Pese a que la eliminación de Sergio Mayer este domingo en La Casa de los Famosos México está latente, su esposa Issabela Camil no asistirá a la gala por compromisos laborales, sin embargo, advirtió que sus abogados están atendiendo un asunto legal con una de las exparcipantes y la producción del reality de Televisa.

Lo anterior, surge luego de que Sofía Rivera Torres tachó al actor y político mexicano de ser un "fraudulento y tramposo" al asegurar que tenía empresas trabajando para que él se mantenga dentro de La Casa de los Famosos México, algo que Issabela Camil dice, afecta a su esposo y al programa.

"Empezó a decir que Sergio tiene contratadas empresas, que era fraudulento y que gracias a mis millones se había salvado y eso me parece muy delicado, y deja a la empresa en una vista terrible porque entonces quiere decir que están haciendo fraude también. No tiene idea de lo que dijo. Me parece que no tiene idea ni sentido, no sabe ni lo más mínimo de leyes".

También, mencionó que las galas de La Casa de los Famosos México se habían transformado en una especie de ataque hacia Sergio Mayer, haciendo un señalamiento especial a una de las imágenes que se proyectaron.

"Sí he visto que la producción ha atacado mucho a Sergio, saben que soy discreta en lo que digo y respetuosa, pero no hay manera de hacerse de la vista gorda. Lo han atacado mucho, yo no veo a ningún otro famoso en murales como los que hemos visto hace unos días, en críticas en difamaciones, no sé de dónde cambiaron un juego que se supone que es un programa que divierte, emociona y lo trasformaron en un ataque a Sergio, lo quieren hacer un villano cuando lo único que ha hecho es demostrar que es una persona ética, valiente, que sabe ser líder, claro que no es perfecto. Me han mandado muchos videos de supuestas trampas que la producción después van a tener que aclarar las cosas, yo sí he metido a mis abogados en cosas que no me han gustado, porque no me parece que la difamación sea parte del contrato de ninguno de estos famosos", dijo en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Issabela Camil no dejó de lado los mensajes de apoyo que ha recibido por parte del público que se ha encariñado con Sergio Mayer y los integrantes del "Team Infierno", mientras a ella afuera "como esposa le tocar defender estos temas".